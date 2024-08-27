Пельмени готовить не будут – белорусским школьникам предложили новое меню
В предстоящем учебном году питание в белорусских школах будет организовано по-новому. Топ блюд, которые войдут в меню, представили в комбинате школьного питания. При его разработке учитывали пожелания детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате в рационе школьников появятся блинчики с яблоком и корицей, куриная грудка в сметанном соусе и два новых напитка. Будут и полюбившиеся в прошлом сезоне блюда. Например, шашлычок и котлета «Папараць». Также в осеннее меню включили сырники со сметаной и овощную смесь. А вот пельмени в этом году готовить не будут. Требования к продуктам, которые закупают школьные столовые, ужесточили. Они не должны содержать ГМО, подсластители и искусственные пищевые ароматизаторы.
Кроме того, уменьшили норму сахара и соли в хлебобулочных изделиях на 20 %. К слову, к началу учебного года объекты питания готовы. В столовых свежий ремонт, закуплена техника и кухонная утварь.
Людмила Крупская, директор Комбината школьного питания Минска:
Пилотный проект реализован, реализован успешно, достигнуты все поставленные цели. Прежде всего это разработано новое блюдо для детей, согласно их вкусовых предпочтений. Вкусовые предпочтения, конечно, меняются. Топ наших блюд – это шашлычок «Школьный», курочка «Пикантная», котлета «Папараць», блинчики, сырники. Но все равно есть и остаются те блюда, которые всегда пользовались популярностью, например, картофельное пюре. Это то блюдо, которое, наверное, из года в год нравится нашим детям.
Люция Михальчук, начальник отдела по организации питания ГУО «Академия образования»:
К началу учебного года приобретено достаточно оборудования, современного, технологического и холодильного, в том числе пароконвектоматы, посудомоечные машины, овощерезки, которые помогают заменить ручной труд и исключают эпидемиологические риски.
Что касается стоимости школьного питания, она не изменится. Цены останутся на уровне прошлого года. Обед для 1-4 классов будет стоить 2 рубля 29 копеек. Для учащихся 5-11 один раз перекусить в столовой обойдется 2,70 копейки. К слову, порядка 70 % школьников смогут питаться бесплатно. Среди них те, кто учится в сельских школах, дети из малообеспеченных и многодетных семей, инвалиды.