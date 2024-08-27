Пельмени готовить не будут – белорусским школьникам предложили новое меню

В предстоящем учебном году питание в белорусских школах будет организовано по-новому. Топ блюд, которые войдут в меню, представили в комбинате школьного питания. При его разработке учитывали пожелания детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате в рационе школьников появятся блинчики с яблоком и корицей, куриная грудка в сметанном соусе и два новых напитка. Будут и полюбившиеся в прошлом сезоне блюда. Например, шашлычок и котлета «Папараць». Также в осеннее меню включили сырники со сметаной и овощную смесь. А вот пельмени в этом году готовить не будут. Требования к продуктам, которые закупают школьные столовые, ужесточили. Они не должны содержать ГМО, подсластители и искусственные пищевые ароматизаторы.

Кроме того, уменьшили норму сахара и соли в хлебобулочных изделиях на 20 %. К слову, к началу учебного года объекты питания готовы. В столовых свежий ремонт, закуплена техника и кухонная утварь.