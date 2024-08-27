Прямой эфир

Не только коллекционирует, но и сам создаёт шедевры. Поговорили с Олегом Орловым о современном искусстве

27 августа 2024 13:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Музыкант, художник, коллекционер, реставратор – это все о нем. Добро пожаловать в дом от кутюр талантливого Олега Орлова. По профессии наш герой оператор прецизионной фотолитографии, а по призванию – творец своей реальности. 

Не только коллекционирует, но и сам создаёт шедевры. Поговорили с Олегом Орловым о современном искусстве-2

Олег Орлов, музыкант, художник, коллекционер, реставратор:
Так сложилось, что, наверное, в каких-то древних своих воплощениях, я жил в каких-то местах, где всегда было очень много вот такой мебели, картин. С 1990 года я покупаю максимальное количество всяких старинных вещей, реставрирую, что-то оставляю у себя, что-то отправляю дальше. Это путь коллекционера. Это живопись старинная, это мебель, это часы, это бронза, это иконы. 

Не только коллекционирует, но и сам создаёт шедевры. Поговорили с Олегом Орловым о современном искусстве-4

Интерьер дома Олег Орлов создавал сам. Винтажные зеркала, старинные часы, его коллекция антиквариата производит настоящий фурор. К примеру, эта икона начала XVII века сохранила свой первоначальный облик и излучает особый свет, теплоту и умиротворение.

Подробности в видео

# Коллекционирование # Вероника Макаревич # Олег Орлов # Валерия Яскевич

Другие новости рубрики

Все новости
На предприятия Гродненской области пришли более 140 молодых специалистов – как мотивируют работников?
27 августа 2024 13:46

На предприятия Гродненской области пришли более 140 молодых специалистов – как мотивируют работников?

Белорусские пограничники обнаружили покалеченных иностранцев
27 августа 2024 13:44

Белорусские пограничники обнаружили покалеченных иностранцев

«Настало время подвести итоги». Президент предложил оценить эффективность целевого направления в вузы
27 августа 2024 13:38

«Настало время подвести итоги». Президент предложил оценить эффективность целевого направления в вузы