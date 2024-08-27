Не только коллекционирует, но и сам создаёт шедевры. Поговорили с Олегом Орловым о современном искусстве

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Музыкант, художник, коллекционер, реставратор – это все о нем. Добро пожаловать в дом от кутюр талантливого Олега Орлова. По профессии наш герой оператор прецизионной фотолитографии, а по призванию – творец своей реальности.