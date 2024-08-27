Не только коллекционирует, но и сам создаёт шедевры. Поговорили с Олегом Орловым о современном искусстве

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Музыкант, художник, коллекционер, реставратор – это все о нем. Добро пожаловать в дом от кутюр талантливого Олега Орлова. По профессии наш герой оператор прецизионной фотолитографии, а по призванию – творец своей реальности.
Олег Орлов, музыкант, художник, коллекционер, реставратор:
Так сложилось, что, наверное, в каких-то древних своих воплощениях, я жил в каких-то местах, где всегда было очень много вот такой мебели, картин. С 1990 года я покупаю максимальное количество всяких старинных вещей, реставрирую, что-то оставляю у себя, что-то отправляю дальше. Это путь коллекционера. Это живопись старинная, это мебель, это часы, это бронза, это иконы.
Интерьер дома Олег Орлов создавал сам. Винтажные зеркала, старинные часы, его коллекция антиквариата производит настоящий фурор. К примеру, эта икона начала XVII века сохранила свой первоначальный облик и излучает особый свет, теплоту и умиротворение.
Подробности в видео.