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Педагоги из Беларуси и Латвии обменялись опытом

18 октября 2013 15:51
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Новости Беларуси. Учатся учителя. Педагоги Минщины и Латвии обменялись опытом и поделились последними образовательными технологиями. На базе Минского областного института развития образования прошел семинар-практикум. Педагоги обсуждали использование современных методик развития музыкальных способностей у детей с особенностями.

Белорусско- латвийское сотрудничество в сфере образования успешно реализуется с 2010 года. Школьники Марупского края Латвии принимают активное участие в конкурсах исследований Минщины. Латвийские педагоги также проходят стажировку в учреждениях образования столичного региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Таубэ Лига, музыкальный педагог, руководитель учреждения дошкольного образования Марупского края (Латвия):
Две-три методики. Конечно, мы все учимся всю жизнь. И нет лекарства от всех диагнозов. Но я знаю, что музыкальный руководитель из садика, из школы ежедневно он встречается со всякими прекрасными людьми, и он делает свою программу. И мои методики музыкальной терапии могут немножко им помочь с этой ситуацией справиться.

Светлана Ситникова, ректор Минского областного института развития образования:
На протяжении вот почти года 16 учителей Марупского края к нам приезжали на повышение квалификации. То есть это своеобразное предоставление такое образовательных услуг, это экспорт наших услуг. То есть мы сегодня уже позиционируем себя достаточно серьёзно на международной арене, как мы так говорим, имея международный сертификат менеджмента качества. 

# Беларусь-Латвия # Международное сотрудничество

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