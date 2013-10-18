Ностальгия по 90-м. Какие торговые марки были самыми популярными 20 лет назад?

Современной молодежи ни о чем не говорят такие слова, как пейджер или БомБимБом. Смысл понимают только те, кто в 90-е коллекционировал фантики от жвачек и мечтал о кассетном плеере. Вспоминаем все то, что было нам так дорого 20 лет назад и вызывает ностальгическую улыбку сегодня, вместе с сюжетом программы «Утро» на СТВ.

Разруха и жуткий кризис того времени сделали свое дело, и наше детство прошло под знаменем рекламы. Все, что предлагал голос из телевизора, расходилось на ура, и никто не утруждал себя мыслями о пользе или вреде продуктов. Родители сами покупали и разливали на праздники своим детям химический «Yupi» и радовались его относительной дешевизне. А чада за родительской спиной и вовсе ели этот порошок, не разбавляя водой. Кубики куриного бульона закупались хозяйками упаковками: каждой хотелось накормить семью «тем самым» волшебный супом из рекламы. Маргарин «Rama» занял свое место в холодильнике, а «Тетя Ася» приходила в каждый дом.

Минчанка:

А я люблю Раму! И покупаю до сих пор.

Школьники носили альбомы с коллекциями фантиков от жвачек. Мальчишки менялись редкими моделями автомобилей из «Турбо» и «БомБимБа», а девочки собирали мультяшные вкладыши из «Love is...».

Минчанка:

«Turbo», «TipiTip», «Love is...»... Помню, что в детстве все это коллекционировала. И теперь мой ребенок продолжает мое детское увлечение.

Подростки спешили на свидание с драже «tic tac» в кармане и не целовались, предварительно не отведав «Mentos». Модно было и пить «Pepsi» из жестянки, и носить туфли на огромной платформе, и слушать кассету с Доктором Албаном в плеере.

Конечно, каждый ребенок мечтал об игровой приставке, но не у всех была возможность ее купить. Счастливчики собирали друзей по вечерам и менялись картриджами с разными играми.

Еще более ценным казался фотоаппарат Polaroid. Для многих процесс получения мгновенного фото из маленькой коробочки и до сих пор остается загадкой.



Атмосфера 90-х и теперь окутывает тебя в магазине возле полки с упаковкой жвачек – тех самых «Love is...». Пользуются спросом и конфетки «Монпансье» в жестяных банках.

Производители делают акцент на упаковках и продуктах нашей молодости, и люди с удовольствием кладут такие товары в корзину. И хотя в далекие 90-е многие из нас покупали сахар и масло по талонам и стояли в огромных очередях за бананами – мы были счастливы, когда маме вдруг удавалось купить разноцветные лосины или хотя бы несколько жвачек с недостающими в коллекции фантиками.