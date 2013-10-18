Новости Беларуси. Централизованное тестирование в 2013 году пройдет по старым правилам. А в правила приема в вузы и ссузы внесут некоторые поправки. Об этом сообщили в Министерстве образования.

Так, в новой редакции много предложений по целевой и контрактной подготовке, а также по поддержке студентов во время обучения. Документ находится на согласовании.

Сейчас же горячая пора у старшеклассников. В стране проходит репетиционное тестирование. Проверить свои знания, как и в 2012 году, можно по 14 предметам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Маскевич, министр образования Республики Беларусь:

Достаточно много вносится корректив в правила приема. Они больше касаются целевой контрактной подготовки и так далее. Но что касается структуры вступительных испытаний, что касается централизованного тестирования, на следующий год никакие изменения не предусматриваются.