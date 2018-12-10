«Это абсурд, я считаю». Инвалид припарковался на положенном месте у ТЦ, а машину эвакуировали

Иван Меркулов: 1 июля 2018 с друзьями собирались на концерт Земфиры, был дождь. Мы заехали в «Е-Сити», чтобы купить дождевики. В магазине были буквально минут 10. Перед этим я припарковал машину на стоянке для инвалидов. Потому что – 3-я группа опорно-двигательного. На лобовом был наклеен значок – всё, как положено. Припарковал ровно по разметке.

В Минске насчитывается порядка 900 тысяч зарегистрированных авто, и только 150 тысяч имеют своё парковочное место. Поэтому вместе с числом транспортных средств увеличивается и количество связанных с ними правонарушений. В число тех, кому не повезло, попал и минчанин Иван Меркулов.

И, казалось бы, всё по закону: припарковался в указанном месте, на машине имеется специальная наклейка, да и что может произойти за 10 минут? Но увиденное повергло мужчину в шок.

Иван Меркулов:

Выхожу – машины нет. Сразу позвонил в ГАИ. Говорят, что эвакуировали. Там мне предъявили, что я припарковался не по правилам. Мне сказали, что у меня машина была не обозначена, поэтому её и эвакуировали.

Как итог: сорванная поездка на концерт, штрафы и бесконечные баталии с сотрудниками ГАИ. С того момента прошло уже около полугода, но Иван по-прежнему уверен: справедливость на его стороне.

Иван Меркулов:

Я считаю, что это верх несправедливости: припарковаться на парковочном месте, согласно правилам, имея инвалидность, с наклейкой на лобовом стекле и получить эвакуацию и штраф – это абсурд, я считаю. Я не буду ничего оплачивать, пока не разберусь, прав я или нет. Там уже набежали проценты, и получилось 72 рубля. Вышло новое постановление, что мне отменили штраф по статье 18.22, часть 2. Будет теперь штраф по статье 18.22, часть 1. Нарушение правил парковки.

Согласно правилам ПДД, на автомобилях, которыми управляют инвалиды I, II и III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наклейка «Инвалид» устанавливается по желанию водителя. Однако если человек с инвалидностью решит припарковаться на специально обозначенном месте парковки, то наклейка должна быть размещена на его авто в обязательном порядке.