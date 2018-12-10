«Нарушение строительно-монтажных работ»: названы предварительные причины обрушения потолка в «Арена-Сити»

Обрушение потолка в ТЦ «Арена-Сити» взбудоражило горожан. Велось ли следствие и чем оно закончилось, в чём была причина ЧП, мы спросили в программе «Большой город», заместителя начальника Минского городского управления МЧС Андрея Бертоша.

Андрей Бертош, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Точная причина устанавливается Следственным комитетом. Следствие продолжается, проводится ряд экспертиз. Таких случаев у нас, действительно, за практику не было. После того как произошло это обрушение, дано поручение комиссии по чрезвычайным ситуациям комиссионно проверить все объекты в городе Минске.

А таких объектов с такими же потолками – 191. Из них уже больше 50% проверено.

На данный момент эти проверки продолжаются. Окончание проверки через 2 недели. Об этом будет доложено. Рассмотрим все эти вопросы, которые в ходе проверок выявляются. Даны сроки на устранение, дабы не повторить подобного.

Есть ли хоть одна из версий причин обрушения потолка в «Арена-Сити»?

Андрей Бертош:

Одна из предварительных версий – это нарушение строительно-монтажных работ при укладке этого потолка. Это – одна из самых явных причин.