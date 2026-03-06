Наталья Кочанова встретилась с женским коллективом Департамента охраны Беларуси

Сила. Мужество. Профессионализм. В преддверии Международного женского дня председатель Совета Республики встретилась с представительницами коллектива Департамента охраны МВД Беларуси. В зале собрались сотрудницы ведомства, чей профессионализм и преданность делу служат гарантом безопасности белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе встречи – открытый диалог, во время которого участницы смогли напрямую задать спикеру вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности, социальной защиты, а также развития законодательства в сфере обеспечения правопорядка. Наталья Кочанова высоко оценила вклад женщин в укрепление национальной безопасности, подчеркнув, что их присутствие в силовых структурах обогащает работу, привносит особую ответственность и внимание к деталям. Лучшие сотрудницы были отмечены Почетными грамотами Совета Республики за высокие показатели в служебной деятельности, образцовое выполнение служебных обязанностей и значительный вклад в обеспечение охраны правопорядка.

Ирина Струц, ведущий специалист отделения организационно-штатной работы управления идеологической работы и кадрового обеспечения Департамента охраны Министерства внутренних дел Беларуси:

Любая награда – это не просто ступень выше. Это стимул делать больше, лучше и качественнее. Наверное, в Год белорусской женщины нам Президент, наш Президент, дал возможность творить, созидать и показывать, что мы есть и мы можем, и мы достигаем больших высот рядом с нашими мужчинами, рядом с нашими защитниками, рядом с нашими друзьями и коллегами.