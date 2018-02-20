Павел Лёгкий: «Мы должны обязательно поддержать региональное телевидение»

Такое мнение прозвучало 20 февраля в Минске на встрече представителей профильных ведомств с руководителями региональных СМИ. В формате круглого стола обсудили и ряд трудностей, которые тормозят развитие телеканалов местного уровня. Не обошли стороной и вопросы улучшения материально-технического оснащения, возможной налоговой лояльности и финансовой поддержки.

Павел Легкий, заместитель министра информации Республики Беларусь:

С одной стороны, мы должны обязательно поддержать региональное телевидение, обязательно найти способы поддержать – не только для того, чтобы телевидение занимало те позиции, которые сегодня занимает, а для того, чтобы оно развивалось.

Интересы, как принято говорить, смежников тоже в этой ситуации не должны пострадать. Это взаимосвязанная цепочка. И вопросы налоговых поступлений, и вопросы развития наших операторов связи – это тоже вопросы государственные, равно как и вопросы развития региональных СМИ.

Отметим, что из 103 телепрограмм Беларуси 71 – регионального вещания (четыре из них появились в 2017 году). Это говорит о том, что рынок регионального телевещания в стране продолжает расширяться.