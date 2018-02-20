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Павел Лёгкий: «Мы должны обязательно поддержать региональное телевидение»

20 февраля 2018 10:45
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Новости Беларуси. Создание собственного качественного контента – первоочередная задача для региональных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Павел Лёгкий: «Мы должны обязательно поддержать региональное телевидение»-1

Такое мнение прозвучало 20 февраля в Минске на встрече представителей профильных ведомств с руководителями региональных СМИ. В формате круглого стола обсудили и ряд трудностей, которые тормозят развитие телеканалов местного уровня. Не обошли стороной и вопросы улучшения материально-технического оснащения, возможной налоговой лояльности и финансовой поддержки.  

Павел Лёгкий: «Мы должны обязательно поддержать региональное телевидение»-4

Павел Легкий, заместитель министра информации Республики Беларусь:  
С одной стороны, мы должны обязательно поддержать региональное телевидение, обязательно найти способы поддержать – не только для того, чтобы телевидение занимало те позиции, которые сегодня занимает, а для того, чтобы оно развивалось.  

Интересы, как принято говорить, смежников тоже в этой ситуации не должны пострадать. Это взаимосвязанная цепочка. И вопросы налоговых поступлений, и вопросы развития наших операторов связи – это тоже вопросы государственные, равно как и вопросы развития региональных СМИ.

Отметим, что из 103 телепрограмм Беларуси 71 – регионального вещания (четыре из них появились в 2017 году). Это говорит о том, что рынок регионального телевещания в стране продолжает расширяться.  

# общество # Фотофакт # СМИ Беларуси # Павел Легкий

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