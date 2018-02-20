«Белпочта» наградила авторов материалов о почте: среди лучших – и наша Анастасия Макеева

В творческом конкурсе приняли участие 100 журналистов со всей республики, которые интересно, познавательно и искренне рассказывали своим читателям, зрителям и слушателям о важнейших событиях, новинках и достижениях РУП «Белпочта», о профессионалах почтового дела.

Среди лучших – работа корреспондента СТВ Анастасии Макеевой.

Владимир Матусевич, генеральный директор РУП «Белпочта»:

Конкурс проводится четвертый год подряд. Главное в отборе материала, наверное, творчество, качество материала то, как хороший и неравнодушный взгляд, который есть сегодня у журналистов, на работу белорусской почты.