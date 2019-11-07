Павел Латушка аб тым, як размаўляў с прэзідэнтам Польшчы па-беларуску: «Перакладчык нам не спатрэбіўся»

Па мілагучнасці беларуская мова на другім месцы ў свеце пасля італьянскай. Гэта даследванне ЮНЭСКА.
Пра гэта распавялі ў адной з серый дакументальнага цыклу «Я шагаю по стране».
Па мілагучнасці беларуская мова на другім месцы ў свеце пасля італьянскай. Гэта даследванне ЮНЭСКА.
Пра гэта распавялі ў адной з серый дакументальнага цыклу «Я шагаю по стране».
Павел Латушка:
Уручаючы ў 2003-м даверчыя лісты прэзідэнту Польшчы, я запытаўся ў прэзідэнцкім палацы ў кіраўніка суседняй дзяржавы, ці хтосьці размаўляў з ім на беларускай мове? І ці маю я права выкарыстаць падчас размовы з ім беларускую мову?
Я артымаў станоўчы адказ. Мы размаўлялі паўгадзіны: я па-беларуску, ён – па-польску. Перакладчык нам не спатрэбіўся.