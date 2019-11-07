Прямой эфир

Павел Латушка аб тым, як размаўляў с прэзідэнтам Польшчы па-беларуску: «Перакладчык нам не спатрэбіўся»

07 ноября 2019 16:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Па мілагучнасці беларуская мова на другім месцы ў свеце пасля італьянскай. Гэта даследванне ЮНЭСКА.

Пра гэта распавялі ў адной з серый дакументальнага цыклу «Я шагаю по стране».

Павел Латушка аб тым, як размаўляў с прэзідэнтам Польшчы па-беларуску: «Перакладчык нам не спатрэбіўся»-1

Павел Латушка:
Уручаючы ў 2003-м даверчыя лісты прэзідэнту Польшчы, я запытаўся ў прэзідэнцкім палацы ў кіраўніка суседняй дзяржавы, ці хтосьці размаўляў з ім на беларускай мове? І ці маю я права выкарыстаць падчас размовы з ім беларускую мову?

Я артымаў станоўчы адказ. Мы размаўлялі паўгадзіны: я па-беларуску, ён – па-польску. Перакладчык нам не спатрэбіўся.

# Язык # общество # Павел Латушко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике
07 ноября 2019 15:17

Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос
07 ноября 2019 15:16

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС
07 ноября 2019 15:04

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС