Коллектив МВД принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения

Для руководства и служащих МВД уже добрая традиция – собираться в центре подготовки милицейских кадров и погружаться в ледяную купель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пример подчиненным подает лично министр.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы ежегодно все: наши курсанты, лицеисты, родители лицеистов – 19 января все опускаемся в проруби. В какой-то определенной степени это закалка. Сотрудник органов внутренних дел, да любой мужчина, я считаю, у него должна быть сила духа. И без этого в нашем деле никуда.

Вслед за главой ведомства бодростью зарядились еще три сотни человек. Окунание в купель считают для себя важным стражи порядка разных поколений. Многие правоохранители приехали с семьями.