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Коллектив МВД принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения

19 января 2025 13:54
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Для руководства и служащих МВД уже добрая традиция – собираться в центре подготовки милицейских кадров и погружаться в ледяную купель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пример подчиненным подает лично министр.

Коллектив МВД принял участие в мероприятиях, приуроченных к празднованию Крещения-2

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы ежегодно все: наши курсанты, лицеисты, родители лицеистов – 19 января все опускаемся в проруби. В какой-то определенной степени это закалка. Сотрудник органов внутренних дел, да любой мужчина, я считаю, у него должна быть сила духа. И без этого в нашем деле никуда.

Вслед за главой ведомства бодростью зарядились еще три сотни человек. Окунание в купель считают для себя важным стражи порядка разных поколений. Многие правоохранители приехали с семьями.

# Церковные праздники # Иван Кубраков

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