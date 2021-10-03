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Патриотическое воспитание: что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Анонс ток-шоу «По существу»

03 октября 2021 21:20
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Новости Беларуси. Контрольный срез 2020-м годом показал, что активно стоит делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании. 4 октября на площадке ток-шоу «По существу» соберется ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление, отвечающее за ментальное кредо каждого юного белоруса. Любви к Родине.

Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok. Ответы – в единственном ток-шоу на белорусских экранах, работающем в прямом эфире. Не пропустите разговор по существу в 18:30 на СТВ в понедельник, 4 октября.

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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