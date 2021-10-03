С 2022 года белорусы смогут участвовать в добровольном пенсионном страховании. Как это работает?

Новости Беларуси. День пожилых людей на неделе отметили в Беларуси. А это праздник полутора миллионов жителей нашей страны. Почти треть проживает в сельской местности, 70 % – горожане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые продолжают трудиться. Профессионализм и жизненный опыт старшего поколения востребован в разных сферах. Это и образование, и медицина, и наука.

Государство всячески поддерживает уважаемое поколение. Только с начала 2021 года более 83 тысяч пожилых людей получили материальную поддержку. На 1 января 2021 года в Беларуси проживало 1 475 943 пожилых граждан (в возрасте 65 лет и старше). Механизм добровольного пенсионного страхования запустят с октября 2022 года. Это предусмотрено указом Президента. Документ подписан на неделе.