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С 2022 года белорусы смогут участвовать в добровольном пенсионном страховании. Как это работает?

03 октября 2021 21:16
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Новости Беларуси. День пожилых людей на неделе отметили в Беларуси. А это праздник полутора миллионов жителей нашей страны. Почти треть проживает в сельской местности, 70 % – горожане, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Некоторые продолжают трудиться. Профессионализм и жизненный опыт старшего поколения востребован в разных сферах. Это и образование, и медицина, и наука.

С 2022 года белорусы смогут участвовать в добровольном пенсионном страховании. Как это работает?-1

Государство всячески поддерживает уважаемое поколение. Только с начала 2021 года более 83 тысяч пожилых людей получили материальную поддержку. На 1 января 2021 года в Беларуси проживало 1 475 943 пожилых граждан (в возрасте 65 лет и старше). Механизм добровольного пенсионного страхования запустят с октября 2022 года. Это предусмотрено указом Президента. Документ подписан на неделе.

С 2022 года белорусы смогут участвовать в добровольном пенсионном страховании. Как это работает?-4

У работников появится право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10 % заработка. Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного взноса в бюджет ФСЗН. Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения пенсионного возраста остается не менее трех лет.

# Пенсионеры # общество # Фотофакт

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