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Аллея звезд появилась в микрорайоне Шабаны

28 сентября 2009 13:08
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Она расположена во Дворце молодежи и школьников «Орион».

Красочно оформленный уголок создан в нынешнем учебном году. В ближайшее время здесь появятся снимки, запечатлевшие лучшие творческие кружки и студии дворца. Стенды будут постоянно меняться.

Торжественное открытие звездной аллеи планируется приурочить к праздничной линейке, которая по традиции состоится в октябре. Аллея не только познакомит ребят с возможностями эстетического развития, но и станет дополнительным стимулом к дальнейшему совершенствованию мастерства, сообщает агентство «Минск-Новости».

# общество

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