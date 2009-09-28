Аллея звезд появилась в микрорайоне Шабаны

Она расположена во Дворце молодежи и школьников «Орион».

Красочно оформленный уголок создан в нынешнем учебном году. В ближайшее время здесь появятся снимки, запечатлевшие лучшие творческие кружки и студии дворца. Стенды будут постоянно меняться.

Торжественное открытие звездной аллеи планируется приурочить к праздничной линейке, которая по традиции состоится в октябре. Аллея не только познакомит ребят с возможностями эстетического развития, но и станет дополнительным стимулом к дальнейшему совершенствованию мастерства, сообщает агентство «Минск-Новости».