Иудеи отмечают Йом Кипур

С однодневным постом Йом Кипур («День искупления»), который начался накануне с наступлением вечера и продлится 28 сентября, поздравляют друг друга представители еврейских общин мира.

Отмечать этот день начинают по еврейскому календарю 9 Тишрея с вечерней молитвы в синагоге. Канун Йом Кипура зовется Эрев Йом-Киппур. В этот вечер совершается обряд «капарот» - принесение искупительной жертвы за личные грехи: для этого либо забивается домашняя птица, мясо которой затем раздается бедным, либо делается финансовое пожертвование в общину на благотворительные цели.

Следующий день - 10 Тишрея, считается одним из самых важных и самых торжественных дней в иудейском календаре, поскольку является днем окончания суда Всевышнего над людьми, когда все раскаявшиеся в грехах получают прощение и записываются на Небесах в Книгу жизни, на которую налагается печать. В этот день устанавливается запрет на все виды работ, а также на ношение кожаной обуви и умывание. В течение суток соблюдается строгий пост: отказ от всех развлечений и полное воздержание от еды и питья и супружеской близости.

В Йом Кипур принято надевать во время молитвы особую белую одежду - китл - как символ очищения от грехов. В синагогах читается молитва поминовения усопших, молитвы покаяния и молитва о восстановлении Иерусалимского Храма. День завершается торжественным троекратным возгласом: «Господь - Бог наш, Господь един. Благословенно Имя славы Царства Его во веки веков», - и семикратным повторением: «Бог - Господь». После этого трубят в шофар, и вся община трижды восклицает: «В будущем году - в Иерусалиме».

Йом Кипур по правилам еврейского календаря никогда не приходится на пятницу или воскресенье.

В Израиле армия в связи с наступлением Судного дня ввела накануне режим блокады палестинских территорий. В течение двух дней доступ в Израиль для палестинцев будет закрыт, за исключением экстренных гуманитарных случаев, сообщает Newsru.com.