Личные вещи Ингмара Бергмана продадут с аукциона

4 октября в Стокгольме состоится аукцион по продаже имущества и личных вещей всемирно известного шведского кинорежиссера Ингмара Бергмана, скончавшегося более двух лет назад.

Предстоящий аукцион пройдет по инициативе семьи режиссера и согласно волеизъявлению самого Ингмара Бергмана, который, как говорится в сообщении, написал в своем завещании, что это является его твердым желанием и не стоит превращать это в предмет каких-либо дискуссий или каких-либо эмоциональных шумих.

Среди выставленных на продажу лотов немногим более трех сотен различных наименований предметов, которые были связаны, в основном, с повседневной жизнью кинорежиссера - мебель, столовые приборы, письменный стол Бергмана, а также вещи, относящиеся к театральным постановкам или работам режиссера над кинолентами, - эскизы к костюмам, награды, дипломы и медали, врученные Ингмару Бергману.

Среди предметов, которые могут вызвать особый интерес коллекционеров, эксперты аукциона упоминают, в частности, графический портрет шведского писателя Августа Стриндберга, выполненный Эдвардом Мунком (1863-1944). Стартовая цена работы - 350-450 тысяч крон (35-45 тысяч евро).

Приблизительно в эту цену - в 200-300 тысяч крон (20-30 тысяч евро) - оценен и фотопортрет Ингмара Бергмана, сделанный признанным американским фотографом Ирвингом Пенном (1917 г.р.) в 1964 году, сообщает Newsru.com.