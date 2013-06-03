Новости Беларуси. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Беларусь в конце июля для участия в торжествах в честь 1025-летия Крещения Руси. Об этом 3 июня сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Тозик.

В Минске состоится литургия с участием Патриарха и глав поместных православных церквей. Ожидается, что торжества в столице соберут около 10 тысяч человек. А в Заславле в честь памятной даты пройдет молодежный фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

6-7 июня будет проходить крупная международная конференция, в которой примут участие около 450 человек, ученых, в том числе молодых ученых. Основные мероприятия завершатся 29 июля ведением литургии с участием глав местных церквей, с участием Патриарха Кирилла. Это для нас очень значимо, что в Беларуси начинаются они и заканчиваются.