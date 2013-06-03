Мощи Святой Терезы Малой прибыли в Минск

Новости Беларуси. Путешествие католической святыни по белорусской земле. Останки Терезы Малой привезли в Минск. Чтобы увидеть реликвию, в Архикафедральный костел Имени Пресвятой Девы Марии пришли сотни верующих. В столице мощи пробудут до июля, затем их перевезут в Пинск и Витебск.

В целом, на территории Беларуси святыня будет находится около трех месяцев. Для верующих откроют практически круглосуточный доступ.

Святая Тереза Младенца Иисуса была монахиней одной из французских обителей. Известна стала после смерти, когда опубликовали ее дневник «История одной души». Папа Иоанн Павел II отнес ее к числу учителей Церкви, среди которых пока только четыре женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прихожане:

Люди молятся просто ей о защите. Мы молимся о своих родных, о детях, о родителях, о близких. И при каждой возможности, конечно, когда бывают мощи Святых, или, как сейчас, Великой Святой Терезы.

Главная цель нашей жизни, как священник сказал, это проявить свою любовь к ближнему, к семьям.