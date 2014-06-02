Пассажиры национального аэропорта «Минск» будут платить за его развитие

Новости Беларуси. Пассажиры национального аэропорта «Минск» теперь будут платить за его развитие. Это предусмотрено постановлением Совмина. В соответствии с документом, денежный сбор распространяется практически на всех вылетающих.

С пассажиров аэропорта «Минск» в возрасте 12 лет и старше с начала июня взимается плата в размере 5 долларов, а за детей помладше родителям придется заплатить половину этой суммы.

Освобождены от сбора ребята, путешествующие в рамках гуманитарных программ, а также транзитные и трансферные пассажиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.