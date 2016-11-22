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Паспортный вопрос: утеря, смена имени и фамилии, заключение брака – какие основные причины замены паспорта?

22 ноября 2016 10:32
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Паспорт – главный документ,  удостоверяющий нашу личность.  Причин для его замены может быть много: документ промок и уже непригоден для использования, вы удачно поработали над фигурой и из паспорта на вас смотрит совсем другой человек. Смена фамилии, имени, отчества, половой принадлежности, истечение срока действия документа и даже банальное окончание листов – повод заменить паспорт.

Ещё одна распространенная причина замены паспорта – утеря.

Не редки и случаи хищения паспорта. Главное – не медлите, и тогда с заменой документа никаких проблем не возникнет.

Наша следующая героиня Вероника Козлова паспорт не теряла и не становилась жертвой хищения. Но паспорт ей нужен новый  –  потому что девушка твердо решила сменить фамилию. И на это ее вдохновила любимая артистка.

Максимальный срок рассмотрения заявления – 1 месяц, либо 15 дней, если гражданин просит сделать документы в ускоренном порядке. Получить заветный паспорт можно в отделе по граж­данству и миграции по мес­ту жительства.

Напомним, что в нашей стране паспорт обязан иметь каждый граж­данин, достигший 14-летнего возрас­та. За первое полугодие ­2016-го в Минске выдано 79 532 пас­порта.

# общество # Фотофакт # Консультация юриста # Антон Гапоненко # Татьяна Деруго # паспорт

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