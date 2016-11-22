Паспортный вопрос: утеря, смена имени и фамилии, заключение брака – какие основные причины замены паспорта?

Паспорт – главный документ, удостоверяющий нашу личность. Причин для его замены может быть много: документ промок и уже непригоден для использования, вы удачно поработали над фигурой и из паспорта на вас смотрит совсем другой человек. Смена фамилии, имени, отчества, половой принадлежности, истечение срока действия документа и даже банальное окончание листов – повод заменить паспорт.
Ещё одна распространенная причина замены паспорта – утеря.
Не редки и случаи хищения паспорта. Главное – не медлите, и тогда с заменой документа никаких проблем не возникнет.
Наша следующая героиня Вероника Козлова паспорт не теряла и не становилась жертвой хищения. Но паспорт ей нужен новый – потому что девушка твердо решила сменить фамилию. И на это ее вдохновила любимая артистка.
Максимальный срок рассмотрения заявления – 1 месяц, либо 15 дней, если гражданин просит сделать документы в ускоренном порядке. Получить заветный паспорт можно в отделе по гражданству и миграции по месту жительства.
Напомним, что в нашей стране паспорт обязан иметь каждый гражданин, достигший 14-летнего возраста. За первое полугодие 2016-го в Минске выдано 79 532 паспорта.