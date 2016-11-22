Новинка в сфере IT-технологий: компания «Юмасофт» разработала уникальное виртуальное управление

Ситуация, которая знакома, пожалуй, каждому из нас. Вы приходите на работу бодрый и отдохнувший, но спустя несколько часов «просиживания» за компьютером начинают уставать кисти рук и пальцы, дают о себе знать напряжённая спина, шея и глаза. Как результат – опрокинутая на клавиатуру чашка кофе.

Выход из этой ситуации решили найти сотрудники компании Юмасофт. От идеи до готовой разработки пришлось пройти три года. Но цель оправдывает и затраченное время.

Виртуальная раскладка аналогична обычной клавиатуре, поэтому привыкнуть нужно будет только к нестандартному расположению рук.

С помощью такого своеобразного танца пальцев можно печатать текст, общаться в социальных сетях и даже играть. Революционный интерфейс приспособлен для использования не только на компьютерах, но и на планшетах, мобильных телефонах.

Разработанная технология – новинка в сфере IT! В своём роде она уникальна и потому запатентована как способ общения с устройством посредством камеры. Для реализации технологии виртуального управления, например, в промышленности – уже не имеется никаких проблем и ограничений.

Airysense имеет функцию прозрачности окон, но для удобства использования разработчики решили пойти ещё дальше. В планах увеличение точности и скорости технологии, а также исчезновение окна с захватом камеры после синхронизации с руками. С таким дополнением места для работы будет больше не только на столе, но и на мониторе.

Уникальное виртуальное управление можно протестировать, скачав архивный документ на сайте Airysense.com. Кстати, лучше всего технология работает с инфрокрасной камерой, которая постепенно внедряется во все наши компьютеры и мобильные устройства. А значит виртуальная реальность не за горами!