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Акция, посвященная Всемирному дню снега, пройдет 15 января

23 декабря 2016 15:04
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Новости Беларуси. 150 спортивных объектов будут работать на Минщине для любителей зимних развлечений.

В районах планируется залить более 30 городских катков, 50 хоккейных коробок. Кроме того, будет функционировать около 80 лыжных трасс.

Они начнут принимать посетителей как только наступит благоприятная погода. Около открытых ледовых площадок и вблизи лыжных трасс будут работать пункты проката спортивного инвентаря.

А 15 января в регионе проведут масштабную физкультурно-оздоровительную акцию на открытом воздухе, посвященную Всемирному дню снега. Ее проведут в каждом районе области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Зимние виды спорта

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