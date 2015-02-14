Партизанский район Минска: злободневные проблемы и их решение

Новости Беларуси. Партизанский район Минска − самый промышленный из 9 административных районов города. Еще пару лет назад территориально он уступал остальным восьми районам Минска. Но сегодня его площадь стала на 4 тысяч гектаров больше. За счет чего?

В этом выпуске «Большого города» на СТВ − о развитии Партизанского района и о том, как решаются злободневные проблемы. В гостях программы глава администрации Партизанского района Денис Овсяников.

Корреспондент программы побывала на одном из самых знаменитых предприятий района. Оно работает на экспорт. А кто работает на импортозамещение?

Традиционно к 7 ноября в Минске открываются различные объекты. В Партизанском районе запустили бассейн. Что еще новое появилось за это время?

Об этом и многом другом смотрите в программе «Большой город» на СТВ!