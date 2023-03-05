Партия для народа. В чём цель «Белой Руси»? Вот что говорят делегаты

Новости Беларуси. В стране продолжают формировать состав народной политической партии, создаваемой общественным объединением «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней будут представители всех отраслей и самых разных возрастов. Каждый из партийцев уже на своем рабочем месте зарекомендовал себя не только как профессионал, но и как активный участник общественно-политической жизни страны.

Среди них и представитель сферы транспорта. Виталий Черноокий уверен, что именно такие, как он, помогут наладить мост не только в отношениях между властью и гражданами, но и защитить свою страну и белорусов от внешних угроз и экономических вызовов в том числе.

Виталий Черноокий, заместитель директора филиала «Автобусный парк № 5» ГП «Минсктранс»:

Наша партия… Для меня даже название не «Белая Русь», а «Партия для народа». Лично для меня. Я считаю, это мое мнение, что она будет в первую очередь решать интересы народа. Чтобы жизнь наших обычных людей становилась лучше и лучше. Чтобы мы улучшали их благосостояние, чтобы мы улучшали их условия работы для них, чтобы их заработная плата повышалась. Чтобы мы растили настоящих патриотов нашей страны, чтобы люди не забывали свою историю. Эта часть какого-то патриотического воспитания еще от партии, мне кажется, будет идти.