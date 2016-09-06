Дмитрий Дибров о Youtube: «У меня нет силикона, ботокса и собак бесполезных пород, поэтому мне практически нечем удивить зрителя»

Дмитрий Дибров, журналист и шоумен, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вот такая интересная история. Я беседовал с ребятами, которые занимаются Youtube, и они говорили, что совершенно невозможно сейчас проанализировать, что становится хитом. Вот нет никакой формулы успеха и нет ни одного человека, который мог бы это рассчитать. Какой спикер, какой блогер там – телевизионный или видеоблогер – выстреливает.

Дмитрий Дибров:

Сейчас этим занимаюсь как раз.

Вы пытаетесь сделать из себя такого человека?

Дмитрий Дибров:

Единственное, что у меня нет, к сожалению, ни силикона, ни ботокса. Также у меня нет собак бесполезных пород, вроде левреток или болонок, или мопсов.

Их обычно зовут Изюмка.

К сожалению, я не живу у газоэкспортёров на яхтах в Дубаи или Монте-Карло, поэтому мне практически нечем удивить зрителя. Зато я знаю Джона Маклафлина, неужели этого мало? Посмотрим.

Может быть, дело, всё-таки, в том, что поколение тех, кто является активными пользователями такого Интернета, оно значительно моложе, чем мы с Вами, скажем?

Дмитрий Дибров:

Тут лучше вспомнить Сергея Апполинарьевича Герасимова: «Не надо делать из молодости профессию». Надо сказать, Егор, что любое на свете неравномерное распределение всегда делится в пропорции 20 на 80. Это – закон менеджмента.

И всегда на 100 человек – 80% идиотов, а 20 – дельные люди.

Я вот только не знаю, сколько им при этом лет. Среди 17-летних людей 80% – кретины. Но 20 же дельных людей. Слушайте, нам не надо много Гоголей, нам одного довольно на миллион человек. И, если этот один посмотрит мой Youtube – в 16 лет – и подумает: «Неужели так тоже можно?» «Можно, сынок». «А, тогда я буду!» «Делай». Всё, я выиграл.