Парламентские слушания по вопросам развития цифрового права пройдут в ноябре 2024-го

Расширение международных экономических связей неразрывно связано с современными технологиями. Вопросы развития цифрового права в центре внимания законодателей. Соответствующие парламентские слушания запланированы на ноябрь. Они пройдут в два этапа. На первом будут обсуждены вопросы защиты информации, на втором – аспекты кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас стоит задача не только адаптировать законодательство, но и обеспечить безопасность личности и государства. Именно поэтому вопросы цифрового развития и правового регулирования имеют первостепенное значение. Необходимо четко определить, как регулировать искусственный интеллект. В частности, в свете перспектив его интеграции в повседневную жизнь.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Охватить все аспекты сразу невозможно, поскольку тема обширная и затрагивает различные правовые сферы. Сегодня очень много говорят об искусственном интеллекте, так что нам нужно определиться – что это и каким образом регулировать. Например, уже в ближайшем будущем на улицах могут появиться роботизированные такси, что создаст вопросы гражданско-правовой, административной и, возможно, уголовной ответственности. Необходимо тщательно изучить все аспекты жизни в условиях цифровой трансформации.