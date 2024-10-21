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Парламентские слушания по вопросам развития цифрового права пройдут в ноябре 2024-го

21 октября 2024 19:14
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Расширение международных экономических связей неразрывно связано с современными технологиями. Вопросы развития цифрового права в центре внимания законодателей. Соответствующие парламентские слушания запланированы на ноябрь. Они пройдут в два этапа. На первом будут обсуждены вопросы защиты информации, на втором – аспекты кибербезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентские слушания по вопросам развития цифрового права пройдут в ноябре 2024-го-2

Сейчас стоит задача не только адаптировать законодательство, но и обеспечить безопасность личности и государства. Именно поэтому вопросы цифрового развития и правового регулирования имеют первостепенное значение. Необходимо четко определить, как регулировать искусственный интеллект. В частности, в свете перспектив его интеграции в повседневную жизнь.

Парламентские слушания по вопросам развития цифрового права пройдут в ноябре 2024-го-4

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Охватить все аспекты сразу невозможно, поскольку тема обширная и затрагивает различные правовые сферы. Сегодня очень много говорят об искусственном интеллекте, так что нам нужно определиться – что это и каким образом регулировать. Например, уже в ближайшем будущем на улицах могут появиться роботизированные такси, что создаст вопросы гражданско-правовой, административной и, возможно, уголовной ответственности. Необходимо тщательно изучить все аспекты жизни в условиях цифровой трансформации.

Парламентские слушания по вопросам развития цифрового права пройдут в ноябре 2024-го-6

В условиях стремительного развития цифровых технологий будут учитываться мнения всех экспертов и специалистов в данной сфере, что позволит заранее выявить все недоработки. Парламентские слушания помогут создать платформу для обсуждения и анализа различных точек зрения.

# Вадим Ипатов # Парламент Беларуси

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