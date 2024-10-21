Дзермант: Беларусь остаётся полюсом развития, способным на равных участвовать в важных мировых процессах

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.

В последнее время мы часто говорим, анализируем ситуацию конфликта, противостояния, которая сложилась в нашем регионе и чревата самыми серьезными последствиями, вероятностью ее перерастания в большую войну. Но, кроме этой повестки, есть еще и другая, повестка развития, к которой Беларусь имеет самое непосредственное отношение, вносит свой вклад. О ней рассказал Президент на встрече с белорусскими участниками антарктических экспедиций.

Лукашенко: Антарктика – идеальный пример конструктивных отношений между странами. Подробности.

Глава государства обозначил то, что всегда отличало белорусский подход к международным отношениям – нацеленность на развитие и сотрудничество. Действительно, в мире, кроме повода для войн и конфликтов, существуют множество вопросов, проблем, требующих совместного решения, сотрудничества самых разных стран.