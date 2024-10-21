Дзермант: Беларусь остаётся полюсом развития, способным на равных участвовать в важных мировых процессах

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о «Смыслах» происходящего с нами и вокруг нас.
В последнее время мы часто говорим, анализируем ситуацию конфликта, противостояния, которая сложилась в нашем регионе и чревата самыми серьезными последствиями, вероятностью ее перерастания в большую войну. Но, кроме этой повестки, есть еще и другая, повестка развития, к которой Беларусь имеет самое непосредственное отношение, вносит свой вклад. О ней рассказал Президент на встрече с белорусскими участниками антарктических экспедиций.
Лукашенко: Антарктика – идеальный пример конструктивных отношений между странами. Подробности.
Глава государства обозначил то, что всегда отличало белорусский подход к международным отношениям – нацеленность на развитие и сотрудничество. Действительно, в мире, кроме повода для войн и конфликтов, существуют множество вопросов, проблем, требующих совместного решения, сотрудничества самых разных стран.
Алексей Дзермант:
Беларусь, несмотря на то, что не относится к числу сверхдержав, тем не менее смогла войти в клуб стран, освоивших навыки и возможности, доступные далеко не всем. Участие белорусов в изучении и освоении Антарктиды – одна из них. Полученные научные результаты, технологии, которые используются на Южном Полюсе – все это с пользой может и будет использоваться у нас в стране, способствовать ее развитию.
И Президент не зря сказал, что через подобную деятельность мы можем находить темы для взаимодействия даже с теми, кто сейчас пытается противостоять нам и поддерживать конфликты. Понятно, что мы должны давать отпор, но кроме этого очень важно сохранять, культивировать то, что может помочь в итоге все эти конфликты преодолеть.
У нашей страны есть большой задел в этом плане – мы развиваем собственную космическую программу, успешно осваиваем ядерную энергетику. Да, мы во многом опираемся в этих сферах на сотрудничество с ближайшим союзником – Россией, но в рамках этого сотрудничества в том числе развиваем и свои компетенции.
Подробности в видео.