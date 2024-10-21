В Минске состоялось расширенное заседание Общественного совета по нравственности

Духовное оздоровление нации, интернет-зависимость и негативное воздействие на молодежь извне. В Минске состоялось заседание обновленного Общественного совета по нравственности – это совместный орган, учрежденный Белорусской православной церковью и Союзом писателей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общественный совет – не трибуна, созданная для разрушения и сокращения каких-либо течений. Активисты действуют созидательно. Оказывая помощь тем, кто в этом нуждается. Вместе выстраивают стратегию, которая обеспечит основу для духовного и патриотического воспитания молодежи. Уже инициировано внесение вопросов духовного характера в тематику единых дней информирования населения, также учрежден открытый литературный конкурс «В гармонии с собой и миром».

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сопредседатель Общественного совета по нравственности:

Мы стараемся много говорить об этом и в средствах массовой информации, и на различных мероприятиях, которые проводит церковь по направлениям своей работы и проповеди. И все об этом говорится, но думается, что важно, чтобы и светские СМИ, и сфера культуры, и сфера образования некоторые посылы духовно составляющие больше, шире доносило современному человеку и, прежде всего, подрастающим поколениям. Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, председатель комиссии по культуре Общественного совета по нравственности:

Они ведь активные пользователи сети, они активные пользователи того, что приносит им информацию. Как распорядиться этой информацией, как с ней быть? Ведь и вопросы мира и войны, вопросы исторической памяти, вопросы нравственности, вопросы семьи, вот просто предмет на каждую тему предложить для обсуждения. Поверьте мне, такой опыт возможен.