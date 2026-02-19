«Этот проект будет выгоден для всех». Председатель Сената Зимбабве о создании хаба в Мозамбике

Беларусь и Зимбабве нацелены в ближайшие годы вывести взаимный товарооборот на уровень свыше 100 миллионов долларов. Развитие сотрудничества двух стран стало ключевой темой встречи Александра Лукашенко с председателем Сената этой африканской республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что создание хаба в Мозамбике может стать уникальным проектом как для Беларуси, так и для всего африканского региона, в беседе с журналистами подтвердила Мейбл Мемори Чиномона. При этом председатель Сената Зимбабве отметила, что страна заинтересована в реализации проекта и готова активно участвовать в его развитии, видя в нем большой потенциал.

Мейбл Мемори Чиномона, председатель Сената Зимбабве:

Этот проект будет выгоден для всех. Не только для Беларуси, которая сможет поставлять свои товары через порт Мозамбика напрямую в Зимбабве, но и для других стран, которые могли бы поставлять туда свои товары. Идея очень хороша, потому что выиграет от этого вся Африка. Мы рады, что именно Беларусь, наш давний друг, в этом случае оказывает нам огромную помощь.

Тут нельзя не упомянуть об еще одном важном вопросе. Это поставки техники, в частности, сельхозмашин. Благодаря Беларуси у нас теперь есть оборудование для наших ферм, которые работают гораздо эффективнее.

И, как вы знаете, в Зимбабве теперь производят достаточно зерна для того, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Мы видим пользу, мы видим развитие. Для нас огромная честь работать в Беларуси и дальше.

Председатель Сената Зимбабве поблагодарила Александра Лукашенко за возможность встретиться и предметно обсудить перспективы двустороннего сотрудничества.