Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье
Настасья Пинчук, корреспондент:
Февраль, мороз, а так хочется свежих ягод с грядки. Выход есть. Добро пожаловать в лето. В теплице под Минском плюс 23. Жужжат шмели, а на грядках площадью 6 тысяч квадратных метров созревает клубника.
Сочная сладкая белорусская ягода. Тепличное хозяйство в Минском районе – единственное в Беларуси, где выращивают клубнику в межсезонье. С октября по июль здесь собирают настоящий витаминный бум – более 40 тонн вкусного урожая.
Мария Астапович, начальник цеха по выращиванию клубники тепличного хозяйства:
Клубнику мы высаживаем в конце августа. В середине октября, к концу октября мы уже получаем первые ягоды. Раньше мы высаживали в грунты, торф. В этом году мы решили посадить в минеральную вату. Клубника нравится, как она произрастает.
Тепличный цех от традиции к агротехнологиям будущего. Переход на минеральную вату позволяет буквально слышать каждое растение. Это ювелирный контроль питания и залог максимального урожая.
Мария Астапович, начальник цеха по выращиванию клубники тепличного хозяйства:
Поливы производятся автоматически через капельный полив. Досветку мы производим натриевыми лампами и ультрафиолетовыми лампами. Для опыления мы используем шмелей. По средствам защиты мы ничего не используем. Используем биологический метод защиты – энтомофагов. Наша клубника чистая без химикатов. Рассаду мы закупаем – этом импортные саженцы. В данном году мы используем сорт Аврора Карима – это итальянская селекция. Они сами по себе сладкие, вкусные, ароматные. Мы им помогаем, чтобы они были такими.