Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье

Настасья Пинчук, корреспондент:

Февраль, мороз, а так хочется свежих ягод с грядки. Выход есть. Добро пожаловать в лето. В теплице под Минском плюс 23. Жужжат шмели, а на грядках площадью 6 тысяч квадратных метров созревает клубника. Сочная сладкая белорусская ягода. Тепличное хозяйство в Минском районе – единственное в Беларуси, где выращивают клубнику в межсезонье. С октября по июль здесь собирают настоящий витаминный бум – более 40 тонн вкусного урожая.

Мария Астапович, начальник цеха по выращиванию клубники тепличного хозяйства:

Клубнику мы высаживаем в конце августа. В середине октября, к концу октября мы уже получаем первые ягоды. Раньше мы высаживали в грунты, торф. В этом году мы решили посадить в минеральную вату. Клубника нравится, как она произрастает. Тепличный цех от традиции к агротехнологиям будущего. Переход на минеральную вату позволяет буквально слышать каждое растение. Это ювелирный контроль питания и залог максимального урожая.