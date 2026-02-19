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Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье

19 февраля 2026 13:02
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Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Февраль, мороз, а так хочется свежих ягод с грядки. Выход есть. Добро пожаловать в лето. В теплице под Минском плюс 23. Жужжат шмели, а на грядках площадью 6 тысяч квадратных метров созревает клубника.

Сочная сладкая белорусская ягода. Тепличное хозяйство в Минском районе – единственное в Беларуси, где выращивают клубнику в межсезонье. С октября по июль здесь собирают настоящий витаминный бум – более 40 тонн вкусного урожая.

Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье-3

Мария Астапович, начальник цеха по выращиванию клубники тепличного хозяйства:
Клубнику мы высаживаем в конце августа. В середине октября, к концу октября мы уже получаем первые ягоды. Раньше мы высаживали в грунты, торф. В этом году мы решили посадить в минеральную вату. Клубника нравится, как она произрастает.

Тепличный цех от традиции к агротехнологиям будущего. Переход на минеральную вату позволяет буквально слышать каждое растение. Это ювелирный контроль питания и залог максимального урожая.

Единственное в Беларуси – побывали в тепличном хозяйстве, где выращивают клубнику в межсезонье-5

Мария Астапович, начальник цеха по выращиванию клубники тепличного хозяйства:
Поливы производятся автоматически через капельный полив. Досветку мы производим натриевыми лампами и ультрафиолетовыми лампами. Для опыления мы используем шмелей. По средствам защиты мы ничего не используем. Используем биологический метод защиты – энтомофагов. Наша клубника чистая без химикатов. Рассаду мы закупаем – этом импортные саженцы. В данном году мы используем сорт Аврора Карима – это итальянская селекция. Они сами по себе сладкие, вкусные, ароматные. Мы им помогаем, чтобы они были такими.

# ягоды

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