Парламентарии провели встречу с помощниками депутатов

Одна из главных задач народных избранников – быть вместе с людьми и помогать им в решении волнующих проблем. О приоритетах работы говорили во время встречи-семинара с помощниками депутатов Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная встреча состоялась впервые. Со всей страны в столицу прибыли порядка 150 человек. Это те, кто устанавливает и поддерживает устойчивую связь с избирателями конкретного округа, оказывает реальную помощь депутатам в решении организационных, информационных и технических вопросов. Как отметил председатель Палаты представителей, внимательное отношение к людям, личное участие в изучении их проблем являются важными составляющими укрепления доверия народа к власти.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цель данного мероприятия – рассказать помощникам о новациях в информационной аналитической работе, которой мы сегодня уделяем повышенное внимание, о новых формах работы в социальных сетях, о некоторых аспектах по приему граждан. Я имею в виду прием обращений и заявлений наших избирателей. Немаловажным будет и то, что помощники увидят рабочие места депутатов. Встречу будем проводить в Овальном зале, почувствуют атмосферу, которая царит здесь.

Подобные встречи в разных форматах планируется проводить регулярно как на республиканском, так и на региональном уровнях.