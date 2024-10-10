Коллективу Мининформа представили нового заместителя министра

Нового руководителя представили коллективу Министерства информации. Денис Езерский вступает в должность заместителя министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет координировать издательскую и полиграфическую деятельность. Соответствующее кадровое решение было принято главой государства еще 26 сентября. Ранее Езерский выполнял обязанности председателя комитета идеологической работы и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Представляя коллективу нового руководителя, замглавы Администрации Президента обозначил и основные задачи, которые сегодня стоят перед ведомством. С учетом развязанной против Беларуси информационной войны, главная задача Министерства – противостоять этим вызовам. Поэтому упор в работе будет сделан в первую очередь на защиту информационного суверенитета.