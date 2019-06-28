На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане».
Молодёжь БРСМ украсила 10 контейнеров для сбора мусора настоящими картинами, сообщили в программе «Минск и минчане».
Авторами стали студенты технологического университета, а помощь в воплощении проекта им оказал «Зеленстрой» Ленинского района. Дизайнерские контейнеры установили вдоль велодорожки на улице Ленина у стадиона «Динамо».
Сначала прошёл конкурс эскизов. После согласования эскизов приступили к реализации – раскраске контейнеров. Проектом по улучшению эстетичного вида дворов молодёжь столицы занимается с 2018 года.
Результатом стали граффити с изображением национального орнамента в Московском районе, велосипедные парковки в Заводском, оригинальные лестницы в виде фортепиано во Фрунзенском и 300-метровая украшенная стена вдоль МКАД в Октябрьском районе.