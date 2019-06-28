Прямой эфир

Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в последние дни июня

28 июня 2019 12:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси установится тёплая погода, преимущественно без осадков.  

Как сообщает Белгидромет, 29 июня ожидается переменная облачность. По всей территории республики вероятность садков не превышает 5-10%. Прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с.  

Ночью температура воздуха будет колебаться от +9… +11°C в Могилёвской области до +11… +13°C в Гомельской и Брестской областях. Днём столбик термометра будет показывать от  +17… +19°C в Могилёвской области до +23… +25°C в Брестской области.  

18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра  

30 июня в Беларуси также не ожидаются ливни, только ночью и утром на восточных территориях возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью воздух остынет до +9… +16°C, днём – нагреется до +20... +26°C. В западных районах будет ощутимо теплее – до +27... +32°C.  

Источник фото: pixabay.com.  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Дорогами Великой Победы. Рассказываем про Могилёвскую наступательную операцию
28 июня 2019 12:35

Дорогами Великой Победы. Рассказываем про Могилёвскую наступательную операцию

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины
28 июня 2019 11:07

На мусорных контейнерах около стадиона «Динамо» появились картины

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью
28 июня 2019 10:38

«Подростков мало кто берёт. Контингент тяжелый». Они хотели взять приёмного ребенка, а оказались с десятью