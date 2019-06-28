Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в последние дни июня

Новости Беларуси. На выходных в Беларуси установится тёплая погода, преимущественно без осадков.

Как сообщает Белгидромет, 29 июня ожидается переменная облачность. По всей территории республики вероятность садков не превышает 5-10%. Прогнозируется северо-западный ветер с порывами 15-18 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +9… +11°C в Могилёвской области до +11… +13°C в Гомельской и Брестской областях. Днём столбик термометра будет показывать от +17… +19°C в Могилёвской области до +23… +25°C в Брестской области.

18 населённых пунктов пострадали в Беларуси из-за сильного ветра

30 июня в Беларуси также не ожидаются ливни, только ночью и утром на восточных территориях возможны кратковременные небольшие дожди. Ночью воздух остынет до +9… +16°C, днём – нагреется до +20... +26°C. В западных районах будет ощутимо теплее – до +27... +32°C.

Источник фото: pixabay.com.