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Парк 40-летия Октября в Минске благоустроят до конца августа

14 апреля 2016 18:26
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Новости Беларуси. Вторая молодость парка 40-летия Октября. Излюбленное место отдыха минчан переживает масштабные преобразования, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь укладывают новые пешеходные дорожки, устанавливают мачты со светодиодными торшерами. Парк станет ярче в 2 раза, освещать его будут 130 светильников.

Также здесь  появятся новые видовые площадки со ступеньками, ведущими прямо к Свислочи.

После реконструкции на две сотни квадратных метров увеличится и площадь детского городка.

Полностью завершить ремонтные работы специалисты обещают к концу августа.
 

# общество # Отдых

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