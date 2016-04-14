Парк 40-летия Октября в Минске благоустроят до конца августа

Новости Беларуси. Вторая молодость парка 40-летия Октября. Излюбленное место отдыха минчан переживает масштабные преобразования, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь укладывают новые пешеходные дорожки, устанавливают мачты со светодиодными торшерами. Парк станет ярче в 2 раза, освещать его будут 130 светильников.

Также здесь появятся новые видовые площадки со ступеньками, ведущими прямо к Свислочи.

После реконструкции на две сотни квадратных метров увеличится и площадь детского городка.

Полностью завершить ремонтные работы специалисты обещают к концу августа.

