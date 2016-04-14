Александр Лукашенко: Укреплять связи с исламским миром – осознанный выбор Беларуси

Новости Беларуси. Главные политические новости сегодня приходят из Турции. Ни одно государство не может чувствовать себя в безопасности перед угрозой терроризма, - заявил менее часа назад Александр Лукашенко на саммите Организации Исламского сотрудничества. Этот форум проходит в Стамбуле – городе, который издревле расположен на перекрестке культур и является колыбелью разных цивилизаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер уверен, что только через их взаимное обогащение, через диалог и сотрудничество пролегает путь к решению глобальных задач, стоящих перед мировым сообществом. Белорусский лидер отметил, что тематика саммита чрезвычайно актуальна и созвучна белорусскому внешнеполитическому курсу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Стремление укреплять связи с исламским миром – абсолютно осознанный выбор, которого Беларусь постоянно придерживается. Проводя политику многовекторности и открытости внешнему миру, не желая замыкаться в узких рамках евроцентризма, мы еще в конце 90-х годов прошлого века стали единственной на тот момент европейской страной – полноправным членом Движения неприсоединения.

Накопление критической массы мелких конфликтов однажды может вылиться в глобальное столкновение, – отметил Александр Лукашенко. Президент уверен, что те, кто тешит себя иллюзией о возможности сегодня решить силой все проблемы, завтра окажутся в проигрыше.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны наполнить реальным содержанием отношения не только по направлению Запад – Восток, но и Север – Юг, избегая при этом какого-либо противопоставления и уж тем более конфронтации между ними. Именно с таких позиций мы в свое время выдвинули концепцию интеграции интеграций, которая полностью отвечает таким подходам и базируется на принципах сближения и единения.

Как отметил глава государства, Беларусь хорошо знает цену миру и вносит реальный вклад в разрешение сложнейших конфликтных ситуаций. Александр Лукашенко уверен, что наряду с другими важными геополитическими игроками исламский мир может стать одной из опор стабильности и безопасности.

Организация Исламского сотрудничества объединяющая 57 стран с населением более миллиарда человек, обладает огромным политическим и экономическим потенциалом. А получение нашей страной статуса наблюдателя откроет новые возможности для сотрудничества.

Выступая на саммите, Александр Лукашенко заверил, что в лице Беларуси мусульманские государства всегда найдут надежного и предсказуемого партнера.