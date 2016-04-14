Дожди и грозы ждут белорусов на выходных

Новости Беларуси. Выходя из дома, не забудьте взять зонтик. Дождливо и пасмурно будет в ближайшие дни в Беларуси.



Дмитрий Рябов, начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В пятницу будет небольшая передышка от осадков, лишь местами по востоку кратковременные дожди, а в утренние часы по Витебской области возможен даже мокрый снег. Погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Температура ночью +1, +7, при прояснениях 0, -2, днем +8, +14.

В субботу, 16 апреля, ночью на большей части страны сохранится влияние области повышенного давления. Ночью по юго-западу республики, днем местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью – минус 3 – плюс 3 градуса, днем – 8-15 тепла.

В воскресенье, 17 апреля, погоду в стране будут определять атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. Кратковременные дожди во многих районах страны, местами с грозами. Температура воздуха ночью – плюс 3-10, днем – от 10 до 17 тепла, по юго-востоку – до 21 со знаком плюс.

Кстати, весна в Беларуси уже успела побить температурный рекорд.

В Брестской области на прошлой неделе столбик термометра преодолел отметку плюс 26. Прежний максимум продержался 70 лет (здесь подробнее).