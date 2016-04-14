3D-зеркало и умные скамейки — молодёжные инновации на выставке в Минске

Новости Беларуси. Десятки инноваторов из Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана и Армении сегодня, 14 апреля, презентуют свои разработки в самых разных областях от промышленности до культуры. Площадкой стала Национальная библиотека, где открылась международная выставка-презентация «100 идей для СНГ». Это первая встреча молодежи в таком формате. Актуальность и практическое применение оценят эксперты. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – о самых любопытных новациях.

Эльшан Нагиадзе, участник выставки-презентации «100 идей для СНГ» (Азербайджан):

Бил Гейтс никогда не ошибается, но он может устать и допустить недочеты. Самый большой недочет его программы в том, что он включает все программы в одну утилиту.

Этот 15-летний амбициозный молодой человек из Азербайджана пытается исправить ошибки самого известного программиста в мире, а в будущем даже обойти его. Благодаря ноу-хау Эльшана в области программного обеспечения все системы на компьютер заработают в 7 раз быстрее и станут более энергоэффективными.

Эльшан Нагиадзе, участник выставки-презентации «100 идей для СНГ» (Азербайджан):

Код я видел во сне, как Менделеев. Все простые пользователи почувствуют быстродействие компьютера, он меньше будет нагреваться.

А совсем рядом с Азербайджаном стенд Армении. И если на карте политической у них не все гладко, то на минской площадке они уже успели подружиться. А Лусине из Закавказья и вовсе предлагает объединить все страны СНГ с помощью экстремального и культурного туризма. Самые успешные участники ее проекта смогут попробовать себя в качестве предпринимателей.

Лусине Оганесян, участник выставки-презентации «100 идей для СНГ» (Армения):

Из каждой страны СНГ приглашается один фотограф, один археолог, один любитель экстремального туризма. Тот, кто победит, будет иметь возможность открыть в своей стране собственное турагентство.

Эта установка реагирует на свет и тем самым повышает энергоемкость солнечной батареи. Разработку уже активно используют на Алтае.

Александр Петрусев, участник выставки-презентации «100 идей для СНГ» (Россия):

У нас имеется два датчика, которые отслеживают источник света. Если повернуть его, то он будет снова поворачиваться. Наша разработка выгодно отличается, во-первых, по себестоимости, также по температуре эксплуатации, то есть она может работать при температуре до минус 35 градусов.

Ольга Власовец, СТВ:

А это белорусский знаковый проект, который уже успел завоевать популярность. Программа считывает силуэт человека, помещает его в новую обстановку, а сэр Джой реагирует на жесты.

Это интерактивное 3D-зеркало разработка целой команды студентов и опытных программистов. Они уже взяли первое место на конкурсе стартапов российского Инновационного центра Сколково. Пока это только пилотный проект, но его возможности безграничны. Белорусскую разработку можно использовать в области продаж, безопасности и невербальной психологии. А ведь именно практическое применение будут оценивать эксперты при выборе победителя.

Стоит отметить, что сегодня идеи молодежи приобретают особую популярность, а наиболее перспективные разработки уже внедряются в производство и приносят реальный экономический эффект.