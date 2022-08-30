Параллельно с «Дожинками» аграрии устроили конкурс соломенных фигур. Посмотрите на самые необычные из них

Новости Беларуси. В Минской области осталось убрать 5 000 гектаров с зерновыми. Все ближе аграрии центрального региона приближаются к заветным двум миллионам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 44,4 центнеров с гектара. Некоторые уже празднуют «Дожинки». Традиционно в параллель в районах проходит конкурс на лучшую соломенную композицию.

Вот такие подарки от работников культуры хлеборобам. Ежегодно мы можем наблюдать на полях креативные композиции из соломы. Сама идея не нова, но глаз ежегодно радует. Для мастеров народного творчества это возможность реализовать масштабные идеи. Смотр-конкурс стал доброй традицией и ежегодно проходит перед «Дожинками».

Такие конструкции могут достигать высоты в несколько метров. Видно их издалека. Тематика обычно сельскохозяйственная, но, как показывает практика, белорусское агротворчество не знает границ.