Параллельно с «Дожинками» аграрии устроили конкурс соломенных фигур. Посмотрите на самые необычные из них
Новости Беларуси. В Минской области осталось убрать 5 000 гектаров с зерновыми. Все ближе аграрии центрального региона приближаются к заветным двум миллионам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Урожайность – 44,4 центнеров с гектара. Некоторые уже празднуют «Дожинки». Традиционно в параллель в районах проходит конкурс на лучшую соломенную композицию.
Вот такие подарки от работников культуры хлеборобам. Ежегодно мы можем наблюдать на полях креативные композиции из соломы. Сама идея не нова, но глаз ежегодно радует. Для мастеров народного творчества это возможность реализовать масштабные идеи. Смотр-конкурс стал доброй традицией и ежегодно проходит перед «Дожинками».
Такие конструкции могут достигать высоты в несколько метров. Видно их издалека. Тематика обычно сельскохозяйственная, но, как показывает практика, белорусское агротворчество не знает границ.
Светлана Антончик, председатель райкома профсоюза работников АПК Несвижского района:
Тэматыка нашых фігур вельмі разнастайная. Хачу заўважыць, што ў гэтым годзе менавіта шмат патрыятычных накірункаў. А таксама сямейнае выхаванне, зроблена цэлая сям’я ў фігуры. І мы не адышлі ад сельскай гаспадаркі – гэта і камбайны, і трактары. А колькі людзей робяць сэлфі! Таму я лічу, што гэта вельмі патрэбны конкурс. І мы з задавальненнем у ім удзельнічаем.
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