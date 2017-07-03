Исторические реконструкции, фуд-корты, концерт популярных песен и салют: афиша мероприятий на 3 июля в Минске

Новости Беларуси. 3 июля по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Традиционно основные торжества примет белорусская столица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 10.00 у стелы «Минск – город-герой» начнется военный парад войск минского гарнизона. Сразу после – массовый номер «Красуй, Беларусь», в котором примут участие более 2 тысяч человек. Народные гулянья развернуться у Дворца спорта, в главных парках, удивлять также будут и в Верхнем городе. По традиции праздник начнется у стелы «Минск – город-герой», где сотни зрителей соберутся, чтобы увидеть военный парад. Сегодня техники будет двое больше, чем в 2016 году. Это и новинки отечественного военпрома, и техника времен Великой Отечественной. Всего задействованы несколько сотен единиц техники. Кстати, после парада танки и бронемашины никуда не уедут. Они будут в свободном доступе. Военный парад будут транслировать все национальные телеканалы страны.

3 июля в Минске мероприятия – в режиме нон-стоп. В Верхнем городе пройдут масштабные исторические реконструкции. А около Дворца спорта соберутся спортсмены из Беларуси, Украины, Литвы и России, которые примут участие в соревнованиях по силовому экстриму. Атлеты будут отрабатывать жим бревна весом 130 килограммов и поднятие гантелей весом до 100 килограммов. Гости праздника:

Площадки будут разные работать, поэтому есть, что интересное послушать. Сходим с друзьями на парад, а потом будем отдыхать в городе. В 2017 году организаторы постарались угодить вкусам всех гостей. У Дворца спорта пройдет ярмарка, которая развернется на площади в 13 тысяч квадратных метров. Шашлыки, драники, колбаски – одним словом, идти нужно на аромат.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУПР Мингорисполкома:

Площадь ярмарочных рядов составит 13 тысяч квадратных метров. Порядка 500 человек торгового персонала задействованы. Кафе, рестораны, торговые объекты представят здесь свою продукцию. К изменениям стоит подготовиться и автомобилистам. В 5.00 закрывается движение по Стариновской. Механизированная колонна начнет движение в 6 утра, и поэтапно движение будет закрываться по всему маршруту следования техники. Откроют движение по мере прохождения колонны. Кроме того, с 6 утра и до окончания утренних мероприятий частично будут закрыты эти столичные улицы. Автомобилисты некоторые время не смогут передвигаться также по этим участкам. После завершения парада по этим улицам техника будет возвращаться к местам дислокации. На обозначенных улицах на время мероприятий будет запрещена парковка. Завершатся гуляния большим праздничным салютом. Первые залпы прогремят в небе над Минском в 23:00. Установки для фейерверка разместят в 6 точках городах, то есть салют будет виден отовсюду. В честь Дня Независимости прогремит 30 праздничных залпов.