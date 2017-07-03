День Независимости Беларуси: как отметят праздник в областных центрах

Новости Беларуси. Торжества охватят все без исключения регионы нашей страны. Ярмарки, концерты, спортивные соревнования и исторические реконструкции – каждый город подготовил свои сюрпризы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Бутрим, СТВ:

День Независимости в Бресте будут отмечать на земле и в воздухе. В Парке культуры и отдыха первых посетителей примет новое колесо обозрения. Теперь любоваться городом можно будет и с высоты 40 метров. Вместе с тем откроется и панорама праздника: богатство народного искусства резчиков по дереву, гончаров, кузнецов, ткачих – на ярмарке ремесел «Город мастеров». Здесь же выберут и лучший сувенир. А для гурманов приготовят региональные шедевры: «Огурец-молодец», «Лунінецкія клубніцы» и «Мотальскія прысмакі». Петр Бутрим:

Финальным аккордом станут мелодии военных духовых оркестров. А ближе к ночи небо в яркие цвета раскрасят 30 залпов праздничного салюта.

Галина Буро, СТВ:

В Гродно праздник получится самый спортивный. Площадь Ленина превратиться в одну большую спортивную площадку. Каждый сможет взять в руки ракетку или пройти дистанцию спортивной ходьбой. И это не все. Чемпионами Беларуси по хоккею – игроки клуба «Неман» – будут фотографироваться со своими фанатами. Никому не откажут в автографе. Болеем за наших, ведь через четыре года наша страна вновь примет чемпионат мира по хоккею. Галина Буро:

Мечты сбываются. Самые маленькие белорусы в парке Жилибера будут заплетать косички крохотным пони, а на площади Советской запустят в небо воздушные шары с сокровенными желаниями.

Александр Добриян, СТВ:

В Гомеле «Свята вышыванкі» займет всю центральную часть города. Улицы украсят сотни древних белорусских узоров сотканных, вышитых и даже выложенных из камня. В Гомеле 3 июля презентуют, пожалуй, самую большую вышиванку в стране: после реконструкции набережная реки Сож получила украшение в виде национального орнамента. А это ни много ни мало тысяча метров. Александр Добриян:

Гости и жители города на Сожем смогут перенестись на 70 лет назад и увидеть реконструкцию событий Великой Отечественной. А после победы отведать самую настоящую солдатскую кашу с горячим чаем.

Юрий Прокопенко, СТВ:

В Могилеве День Независимости отметят по-белорусски. Весело и с хорошим аппетитом. Вот здесь на пешеходной улице в центре города состоится большой праздник национальной кухни. В меню не только драники и мачанка с блинами. Всего более ста блюд. Утка в кисло-сладком соусе и яблочными чипсами, форель с запечеными овощами, различные соления – пальчики оближешь. В эти минуты повара завершают приготовление кулинарных шедевров. Юрий Прокопенко, СТВ:

А еще в Могилеве выберут лучшую песню о городе. Жюри рассмотрело десятки заявок от композиторов и поэтов – профессионалов и любителей. Победители исполнят свои произведения на главной сцене праздника.

Анастасия Бут, СТВ:

В День Независимости Беларуси Витебск присоединится к глобальному проекту – международной эстафете «Бег Мира». Факел Мира уже пронесли по всей Европе и сегодня его увидят гости и жители Витебска во время праздничного шествия. В свое время акцию поддержали известные люди планеты: мать Тереза, Далай Лама, Михаил Горбачев, королева Елизавета, принцесса Диана, Пол Маккартни и многие другие. В 1996 году факел Мира доставили в космос на орбитальную станцию «Мир». Спустя 10 лет огонь подняли на вершину Эльбруса. А в 2008 году флаг эстафеты побывал на Северном полюсе. 7 июля его доставят в Минск.