Парад в Минске 3 июля 2010

Сегодня праздник начался с традиционного торжественного шествия ветеранов по проспекту Независимости в Минске. В первой шеренге вместе с ветеранами Великой Отечественной, Героями Советского Союза шел Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Единой колонной прошли высшие должностные лица, представители госорганов, общественных организаций, духовенства, дипломатического корпуса, военнослужащие, воины-интернационалисты, молодежь и зарубежные гости.

На Октябрьскую площадь ветераны сегодня пришли задолго до начала торжеств. Для них этот праздник — хороший повод для встречи с однополчанами. Можно обсудить последние новости и даже пофлиртовать с боевыми подругами.

День Независимости для ветеранов постарались сделать максимально комфортным. На тротуаре в тени деревьев поставили стулья, на которых герои сражений могли собраться с силами перед шествием. А молодежь в это время разносила минералку.

И вот на проспект Независимости подъехали милитари-кабриолеты. Почетные места в стилизованных УАЗиках — для тех, кому уже сложно идти в праздничной колонне.

Известный белорусский нейрохирург Игнатий Антонов начинал на войне фельдшером, а сейчас академик, ученый. Почти 4 десятка лет изучал радикулит и остеохондроз, которые сегодня не дают пожилому человеку бодрым шагом пройтись по проспекту.

Ровно в полдень к проспекту Независимости подошел Александр Лукашенко. Вместе с Президентом — три его сына. Сегодняшний праздник — для всех поколений белорусов.

Сегодня в шествии приняли участие более шести тысяч человек. Трансляция парада велась в прямом эфире всех национальных телеканалов. В начале колонны — государственный флаг и штандарты четырех фронтов, освобождавших Беларусь в 1944, а также боевые знамена воинских частей и партизанских отрядов.

Праздничное шествие ветеранов традиционно проходит в День Победы. В этом году произошла своеобразная рокировка: 9 мая в Минске состоялся грандиозный военный парад. Зато те, кто освобождал Беларусь и благодаря кому наша страна сохранила независимость, получили возможность в главный праздник республики пройти в торжественной колонне по главному проспекту страны.

От Октябрьской площади до монумента Победы чуть больше километра. Если это расстояние перевести в шаги, то получится по шагу на каждый день войны. Почти все победители, герои шествия, на протяжении пути сохраняли бодрость. Казалось, что чем ближе была Площадь Победы, тем меньше усталости они ощущали.

В стройной колонне, которая растянулась на весь проспект, — высшие должностные лица, представители госорганов, общественных организаций, духовенства, военнослужащие и много молодежи.

Вдоль главной улицы страны собралось народу даже больше, чем было в колонне. С тротуара ветеранов и героев войны приветствовали кто как мог — кто словом, а кто-то — и песней.

До Площади Победы праздничная колонна дошла примерно за сорок минут. Здесь состоялась одна из самых торжественных церемоний Дня Независимости — возложение венков.

К монументу Победы легли цветы не только от белорусских должностных лиц. Дипломаты, представители общественных организаций, а также религиозные лидеры почтили память освободителей.

Антониус Брук, Представитель ООН в Республике Беларусь:

Для меня большая честь находится здесь сегодня и вместе с белорусским народом отмечать этот замечательный праздник. Этот день совпал с освобождением Беларуси. Очень важно, что люди во всем мире помнят о войнах, которые они пережили, и отдают дань памяти тем, кто воевал ради мира в будущем.

По традиции, перед участниками торжества выступил Глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул, что фундамент всех достижений Беларуси — гражданский мир и согласие, единство власти и народа. А ещё заметил: за годы независимости Беларусь многократно приумножила свой экономический потенциал и превратилась в современную индустриальную и аграрную страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня наш главный государственный и поистине святой праздник — День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Глубоко символично, что он стал для белорусской нации Днем Независимости. Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая не ведет отсчет своего суверенитета от подписания декларации о нем. В этом шаге проявились извечная историческая мудрость и наша прозорливость. Ведь свободу нельзя получить благодаря чьему-то росчерку пера. Любой, даже самый важный документ, — просто бумага, если за ним не стоит сила и воля народа.

Наша независимость основана на результатах труда и жертвах многих предыдущих поколений.

С Днем Независимости связаны самые разные воспоминания, мысли и мечты. Мы вспоминаем о героических годах, когда белорусскому народу пришлось встать на защиту Отчизны, а потом поднимать ее из руин и пепла. Думаем о переломном периоде в конце XX столетия, когда мы ценой неимоверных усилий отвели страну от экономической пропасти и начали строить наше молодое, суверенное государство. Мечтаем о будущем, о том, чего сможем добиться и как много сделать, живя в своей свободной и сильной стране. Всех нас, несмотря на разницу лет и судеб, роднит высокое чувство принадлежности к мужественному и великому народу.

Зачастую за будничной суетой нам не хватает времени, чтобы оценить масштаб перемен, произошедших со страной. А ведь за этот ничтожный по историческим меркам миг Беларусь совершила столь гигантский рывок в своем развитии, о котором не могла даже помыслить на протяжении веков. Прежде всего, изменились наши психология и самосознание. Мы избавились от комплексов. Исходя из интересов народа, выбрали свой исторический путь и свою модель развития, эффективность которой подтверждает время. Но самое главное — каждый из нас ощущает себя свободным гражданином свободной страны, и это чувство буквально окрыляет, вдохновляет на свершения и преобразования.

Самостоятельная, многовекторная внешняя политика, неприятие любого диктата и давления — как с Запада, так и с Востока — принесли Беларуси авторитет и признание, стали примером для молодых демократических государств в разных регионах мира. Мы открыто и честно заявляем о своей готовности сотрудничать со всеми без исключения партнерами — нашей Россией, странами СНГ, Евросоюзом, США, Китайской Народной Республикой, нашими друзьями в Азии, Южной Америке, но исключительно на равноправной основе без ущерба национальным интересам.

За годы независимости Беларусь многократно приумножила свой экономический потенциал, превратилась в современную аграрно-индустриальную страну. Мы модернизируем нашу экономику, чтобы вывести ее на новый этап роста на основе инноваций и технологий. Решаем важные задачи обеспечения продовольственной, энергетической безопасности, ускоренного развития высокотехнологических производств и создания привлекательных условий для внедрения научных достижений, расширения экспорта товаров, услуг и технологий, привлечения инвестиций. Плоды экономического роста используются во благо граждан, а не уплывают за рубеж и не оседают в карманах олигархов.

По всем международным критериям наша страна, говоря научным языком, является эгалитарной страной, где нет резкого расслоения общества по имущественному признаку. Мы обеспечиваем социальные гарантии и высочайшие жизненные стандарты для всех, концентрируем средства на решение приоритетных проблем. Благодаря сильной социальной политике, мы успешно реализуем государственные программы по селу, малым и средним городам, по Припятскому Полесью и другим общенациональным проектам. Возрождаются Мирский замок, дворцово-парковые комплексы в Несвиже и Гомеле, многие культурные святыни, десятилетиями находившиеся в забвении. Создаются объекты мирового уровня — такие, как комплекс «Минск-Арена», Национальная библиотека.

После обретения независимости Беларусь впервые вошла в число олимпийских держав. Награды высшей пробы и право принимать у себя самые престижные мировые состязания — это неслучайная удача, а результат системной государственной работы, того культа здоровья, массовой физической культуры и спорта, который стал неотъемлемой частью образа современной Беларуси.

Фундамент всех этих достижений — гражданский мир и согласие, единство власти и народа, широкое вовлечение граждан в управление государством. Мы дорожим вашим доверием и всегда будем оправдывать надежды и чаяния людей.

Дорогие ветераны! День Независимости — это, в первую очередь, ваш праздник. Ведь только благодаря вашему подвигу на карте мира появилась Республика Беларусь — одна из учредителей Организации Объединенных Наций, занимающая достойное место в мировом сообществе. Вы вырвали Отечество из лап фашистских захватчиков, подарили десятилетия мира и покоя, заново отстроили послевоенную Беларусь и всю жизнь добросовестно трудились ради ее блага. Поэтому самое правильное будет сказать: вы, ветераны, олицетворяете собой несгибаемые патриотические и нравственные устои общества. Вы — честь и совесть нашего народа. Мы никогда не забудем того, что вы сделали для Родины. Низкий вам поклон за это!

Мы также с благодарностью приветствуем и всех граждан иностранных государств, которые больше шести с половиной десятилетий назад пришли на помощь нашей многострадальной земле и бок о бок с белорусами сражались за ее свободу. Знайте, что вы — наши друзья и братья навек. Давайте же у Вечного огня, здесь, где бьется сердце страны Беларуси, слышится поступь истории и звучит музыка Победы, почтим светлую память всех ныне известных и пока еще безымянных героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

История и современность, дорогие друзья, связаны между собой воедино. Наш святой долг — помнить о подвигах освободителей, всеми силами беречь главное достояние, ради которого они шли на страдание и смерть, нашу страну, нашу землю. В самых непростых ситуациях быть достойными наследниками поколения победителей и ни в коем случае не сдавать того, что принесли нам ветераны. Наша судьба зависит только от нас самих.

Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости! Пусть обязательно сбудутся все ваши желания и мечты, а в ваших домах навсегда воцарится благополучие, достаток, покой и уют. Будьте богаты любовью близких, успехами детей, радостью счастливой жизни. Здоровья вам, мира, добра, дорогие земляки!

Полный текст поздравления Президента Александра Лукашенко белорусам в День Независимости читайте ЗДЕСЬ.

После этого Президент лично поздравил гостей праздника. Официальные рукопожатия — для представителей дипкорпуса. Теплые слова — конечно, ветеранам.

Сегодня не обошлось без роты Почетного караула, которая в очередной раз порадовала страну. 130 военнослужащих этого элитного подразделения, известного уже во всем мире, торжественным маршем прошли по Площади Победы.

Когда официальная часть торжеств завершилась, журналисты попросили Президента поделиться своими впечатлениями от праздника. В частности, Главу государства спросили, есть ли у Беларуси ресурсы для сохранения независимости в это непростое с экономической и политической точки зрения время.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это время — время созидания. И в это время судьбу нашу и Беларуси решаем мы. В прошлых поколениях судьба не всегда зависела от них. Пришлось сплотиться, объединиться, полагаться на помощь Господа. И он нас не оставил в этой беде, он всегда помогал нам. Это что касается времени.

Что касается вашей настороженности по поводу независимости. Вопрос на злобу дня, что называется. Должен вам сказать, что вы ни на миг, ни на мгновение не должны беспокоиться о сохранении суверенитета и независимости нашего государства. Всеми силами, что есть у меня, у нашего государства, у нашего народа, мы сохраним нашу независимость и наш суверенитет.

Алексей Адашкин, Ирина Туркова, Ирина Хануник-Ромбальская, Артем Кициненко, телекомпания СТВ.