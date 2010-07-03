В Бресте 3 июля открыт картинговый стадион

Для брестчан большим подарком ко Дню Независимости стал новый картинговый стадион.

По своим техническим параметрам и оснащению он - один из лучших на постсоветском пространстве. И может войти в пятерку лидеров картинговых стадионов Европы. На трассе с уникальным покрытием можно проводить даже заезды болидов «Формулы-3». Здесь же создан целый городок картингистов. А наблюдать за скоростными баталиями одновременно смогут полтысячи зрителей. Уже сегодня на новой трассе пройдут первые заезды открытого Чемпионата Беларуси с участием спортсменов из России и Прибалтики.

Петр Лебедев, заместитель председателя центрального Совета ДОСААФ:

Здесь можно будет проводить и международные соревнования, включая Чемпионаты Европы. Потому что по своей протяженности, а трасса 1600 метров, ей нет равных в СНГ.

Михаил Дивненков, старший тренер по техническим видам спорта Смоленска (Россия):

У вас очень большое сооружение. Трибуны шикарные. Хороший паркинг, инфраструктура хорошая. В России таких трасс мало.

Виолетта Иванова, картингист:

Спасибо за замечательный подарок нам юным спортсменам. Я обещаю, стану чемпионкой. И прославлю наш город.

