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Новости по тегу #3 июля 2010 в Минске

05 июля 2010 17:57

Минчанкам, родившим 3 июля, подарили детскую косметику и комплект белья для новорожденных

05 июля 2010 12:23

3 июля 2010 в Минске. Полная версия

03 июля 2010 18:04

Парад в Минске 3 июля 2010

03 июля 2010 15:21

3 июля в Гомеле развернулась выставка моделей танков

03 июля 2010 15:21

В Могилёве 3 июля организовали выставку старинных автомобилей

03 июля 2010 13:35

3 июля в Гродно: на первую вахту у Вечного огня в парке Жилибера заступила рота почетного караула

03 июля 2010 13:28

3 июля в Бресте: День Независимости открыла акция памяти

03 июля 2010 08:27

Изменение движения транспорта 3 июля в Минске

03 июля 2010 08:24

Насыщенную программу 3 июля подготовили в регионах Беларуси

03 июля 2010 07:21

Празднования 3 июля откроет торжественное шествие ветеранов в Минске

18 июня 2010 09:30

Репетиции парада, приуроченные к 3 июля, проходят в Минске

08 июня 2010 14:45

Знаменитый пробег по маршруту «Курган Славы - Площадь Победы - Дворец спорта» пройдет 3 июля