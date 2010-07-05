Новости по тегу #3 июля 2010 в Минске

В День Независимости Беларуси в стране родились 400 малышей. В первый рабочий день недели Председатель общественного республиканского объединения «Белая Русь» Александр Радьков и министр здравоохранения Василий Жарко отправились в благотворительный тур по белорусским роддомам.
Шествие ветеранов и церемония возложения венков к памятнику Победы. Прямая трансляция празднования Дня независимости Беларуси.
Сегодня праздник начался с традиционного торжественного шествия ветеранов по проспекту Независимости в Минске. В первой шеренге вместе с ветеранами Великой Отечественной, Героями Советского Союза шел Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Гомельчанам на праздник решили показать оружие победы в макетах. На открытой площадки Музея города развернулась выставка моделей танков.
По случаю праздника для любителей стиля ретро на Советской площади организовали выставку старинных автомобилей.
Нести вахту доверили самым лучшим юношам и девушкам. Отныне отряд из учащихся школ, колледжей и вузов будет заступать в караул у памятников и мест воинских захоронений во время всех государственных праздников.
Цветы легли к памятнику защитникам Отечества на площади Свободы и к Вечному огню мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
В связи с празднованием Дня Независимости в столице в первой половине дня будет ограничено движение на проспекте Независимости от улицы Комсомольской до проспекта Машерова.
Так, в Гомеле к празднику приурочили открытие спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва. А в музее истории города можно будет увидеть выставку моделей танков времен второй мировой.
Оно начнется в 12.00 на проспекте Независимости. Участники шествия выйдут на главную дорогу. Знаменная группа, рота почетного караула и девять автомобилей с ветеранами Великой Отечественной пройдут от Октябрьской площади до обелиска Победы. Здесь состоится торжественное возложение венков.
Сводная рота почетного караула накануне поздним вечером чеканным шагом прошла по центральному проспекту белорусской столицы. Военнослужащие пронесли штандарты белорусских фронтов. Репетиция приурочена к 3 июля.
Он будет иметь формат эстафеты - два этапа по 15 км каждый.
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