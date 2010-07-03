Обращение Лукашенко к белорусам в День Независимости

Дорогие соотечественники! Уважаемые зарубежные гости! Сегодня наш главный государственный и поистине святой праздник — День освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Глубоко символично, что он стал для белорусской нации Днем Независимости.

Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, которая не ведет отсчет своего суверенитета от подписания декларации о нем. В этом шаге проявились извечная историческая мудрость и наша прозорливость. Ведь свободу нельзя получить благодаря чьему-то росчерку пера. Любой, даже самый важный документ, — просто бумага, если за ним не стоит сила и воля народа.

Наша независимость основана на результатах труда и жертвах многих предыдущих поколений. В нее вложены сила, молитвы и мудрость Ефросинии Полоцкой, сила воинской доблести белорусских полков, которые в сражениях с монголо-татарскими ордами и в Грюнвальдской битве спасали Родину от иноземного ига, сила слова светочей национальной культуры — Якуба Коласа, Янки Купалы, Максима Богдановича и многих-многих других, сила духа сотен тысяч партизан и подпольщиков, солдат-освободителей Великой Отечественной войны и мирных тружеников, возводивших тракторный, автомобильный заводы, другие гиганты белорусской экономики. И, наконец, наша с вами сила, благодаря которой менее чем за два десятилетия было совершено то, о чем мечтали многие поколения — создана суверенная и независимая Беларусь.

С Днем Независимости связаны самые разные воспоминания, мысли и мечты. Мы вспоминаем о героических годах, когда белорусскому народу пришлось встать на защиту Отчизны, а потом поднимать ее из руин и пепла. Думаем о переломном периоде в конце XX столетия, когда мы ценой неимоверных усилий отвели страну от экономической пропасти и начали строить наше молодое, суверенное государство. Мечтаем о будущем, о том, чего сможем добиться и как много сделать, живя в своей свободной и сильной стране. Всех нас, несмотря на разницу лет и судеб, роднит высокое чувство принадлежности к мужественному и великому народу.

Зачастую за будничной суетой нам не хватает времени, чтобы оценить масштаб перемен, произошедших со страной. А ведь за этот ничтожный по историческим меркам миг Беларусь совершила столь гигантский рывок в своем развитии, о котором не могла даже помыслить на протяжении веков. Прежде всего, изменились наши психология и самосознание. Мы избавились от комплексов. Исходя из интересов народа, выбрали свой исторический путь и свою модель развития, эффективность которой подтверждает время. Но самое главное — каждый из нас ощущает себя свободным гражданином свободной страны, и это чувство буквально окрыляет, вдохновляет на свершения и преобразования.

Самостоятельная, многовекторная внешняя политика, неприятие любого диктата и давления — как с Запада, так и с Востока — принесли Беларуси авторитет и признание, стали примером для молодых демократических государств в разных регионах мира. Мы открыто и честно заявляем о своей готовности сотрудничать со всеми без исключения партнерами — нашей Россией, странами СНГ, Евросоюзом, США, Китайской Народной Республикой, нашими друзьями в Азии, Южной Америке, но исключительно на равноправной основе без ущерба национальным интересам.

За годы независимости Беларусь многократно приумножила свой экономический потенциал, превратилась в современную аграрно-индустриальную страну. Мы модернизируем нашу экономику, чтобы вывести ее на новый этап роста на основе инноваций и технологий. Решаем важные задачи обеспечения продовольственной, энергетической безопасности, ускоренного развития высокотехнологических производств и создания привлекательных условий для внедрения научных достижений, расширения экспорта товаров, услуг и технологий, привлечения инвестиций. Плоды экономического роста используются во благо граждан, а не уплывают за рубеж и не оседают в карманах олигархов.

По всем международным критериям наша страна, говоря научным языком, является эгалитарной страной, где нет резкого расслоения общества по имущественному признаку. Мы обеспечиваем социальные гарантии и высочайшие жизненные стандарты для всех, концентрируем средства на решение приоритетных проблем. Благодаря сильной социальной политике мы успешно реализуем государственные программы по селу, малым и средним городам, по припятскому Полесью и другим общенациональным проектам. Возрождаются Мирский замок, дворцово-парковые комплексы в Несвиже и Гомеле, многие культурные святыни, десятилетиями находившиеся в забвении. Создаются объекты мирового уровня — такие, как комплекс «Минск-Арена», Национальная библиотека.

После обретения независимости Беларусь впервые вошла в число олимпийских держав. Награды высшей пробы и право принимать у себя самые престижные мировые состязания — это неслучайная удача, а результат системной государственной работы, того культа здоровья, массовой физической культуры и спорта, который стал неотъемлемой частью образа современной Беларуси.

Фундамент всех этих достижений — гражданский мир и согласие, единство власти и народа, широкое вовлечение граждан в управление государством. Мы дорожим вашим доверием и всегда будем оправдывать надежды и чаяния людей.

Дорогие ветераны! День Независимости — это, в первую очередь, ваш праздник. Ведь только благодаря вашему подвигу на карте мира появилась Республика Беларусь — одна из учредителей Организации Объединенных Наций, занимающая достойное место в мировом сообществе. Вы вырвали Отечество из лап фашистских захватчиков, подарили десятилетия мира и покоя, заново отстроили послевоенную Беларусь и всю жизнь добросовестно трудились ради ее блага. Поэтому самое правильное будет сказать: вы, ветераны, олицетворяете собой несгибаемые патриотические и нравственные устои общества. Вы — честь и совесть нашего народа. Мы никогда не забудем того, что вы сделали для Родины. Низкий вам поклон за это!

Мы также с благодарностью приветствуем и всех граждан иностранных государств, которые больше шести с половиной десятилетий назад пришли на помощь нашей многострадальной земле и бок о бок с белорусами сражались за ее свободу. Знайте, что вы — наши друзья и братья навек. Давайте же у Вечного огня, здесь, где бьется сердце страны Беларуси, слышится поступь истории и звучит музыка Победы, почтим светлую память всех ныне известных и пока еще безымянных героев и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

История и современность, дорогие друзья, связаны между собой воедино. Наш святой долг — помнить о подвигах освободителей, всеми силами беречь главное достояние, ради которого они шли на страдание и смерть, нашу страну, нашу землю. В самых непростых ситуациях быть достойными наследниками поколения победителей и ни в коем случае не сдавать того, что принесли нам ветераны. Наша судьба зависит только от нас самих.

Сердечно поздравляю вас с Днем Независимости! Пусть обязательно сбудутся все ваши желания и мечты, а в ваших домах навсегда воцарится благополучие, достаток, покой и уют. Будьте богаты любовью близких, успехами детей, радостью счастливой жизни. Здоровья вам, мира, добра, дорогие земляки!