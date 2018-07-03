Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом уголке страны.

В Гомеле можно было увидеть уменьшенные копии башенных кранов и теплоэлектростанций, в Брестской крепости впервые распахнул двери Молодежный патриотический центр, а Минская область отправилась в велотур по местам боевой славы.