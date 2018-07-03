Парад главных брендов города, военная реконструкция и бесплатный показ фильма «В августе 44-го». День Независимости в Гомеле

Новости Беларуси. С размахом и весело отмечают День Независимости и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оригинальные программы – в каждом уголке страны.
В Гомеле можно было увидеть уменьшенные копии башенных кранов и теплоэлектростанций, в Брестской крепости впервые распахнул двери Молодежный патриотический центр, а Минская область отправилась в велотур по местам боевой славы.
Александр Добриян, СТВ:
В Гомеле все главные бренды города сегодня собрали на центральной улице. Все они известны далеко за пределами Беларуси: строгие костюмы, горький шоколад, тончайшие ювелирные изделия и массивные узоры художественного литья к участникам праздника приехали сами. В центр города доставили даже градирни, теплоэлектростанции и башенные краны – точнее, их уменьшенные копии.
На фоне результатов мирного труда гомельчане не забыли и то, как эти самые мир и независимость достались. Эффект погружения обеспечили реконструкторы и солдатская каша на входе в центральный кинотеатр, где сегодня бесплатно показывали непростую правду жизни Беларуси в первые дни после освобождения – художественный фильм Михаила Пташука «В августе 44-го».