«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля на время переоборудовали в гоночный трек. Праздничное утро началось с забега лыжероллеров, нелегкая борьба разворачивалась среди автогонщиков – спортсменов и любителей. Здесь можно было поуправлять игрушечными танками, порисовать, увидеть образцы электромобилей.

Также была организована гастрономическая программа.

Еще больше подробностей праздника – в видеоматериале.