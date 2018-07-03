Прямой эфир

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

03 июля 2018 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За происходящим наблюдает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»-1

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»-3

Виктория Ходосок, СТВ:
Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля на время переоборудовали в гоночный трек. Праздничное утро началось с забега лыжероллеров, нелегкая борьба разворачивалась среди автогонщиков – спортсменов и любителей. Здесь можно было поуправлять игрушечными танками, порисовать, увидеть образцы электромобилей.

Также была организована гастрономическая программа.

Еще больше подробностей праздника – в видеоматериале.

«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»-6

# День Независимости-2018 # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фудкорт, город мастеров и концерт белорусских исполнителей. Народные гуляния развернулись около Дворца спорта 3 июля
03 июля 2018 16:17

Фудкорт, город мастеров и концерт белорусских исполнителей. Народные гуляния развернулись около Дворца спорта 3 июля

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы
03 июля 2018 15:33

Мощь белорусской армии, выступление Президента и пожелания страны на параде ко Дню Независимости. Репортаж СТВ из центра столицы

С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств
03 июля 2018 14:28

С Днём Независимости белорусский народ и Президента страны поздравили лидеры многих государств