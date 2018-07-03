«Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля переоборудовали в гоночный трек»

Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим наблюдает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.
Новости Беларуси. 3 июля около «Чижовка-Арены» также многолюдно. Организаторы праздника подготовили массу интересного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За происходящим наблюдает корреспондент СТВ Виктория Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Площадку около «Чижовка-Арены» 3 июля на время переоборудовали в гоночный трек. Праздничное утро началось с забега лыжероллеров, нелегкая борьба разворачивалась среди автогонщиков – спортсменов и любителей. Здесь можно было поуправлять игрушечными танками, порисовать, увидеть образцы электромобилей.
Также была организована гастрономическая программа.
Еще больше подробностей праздника – в видеоматериале.