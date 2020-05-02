«Я знаю вкус мяса грачей». Воспоминания о голоде белорусских детей во время оккупации

Любовь Аладко, председатель Совета ветеранов при ЖЭУ №4 Первомайского района г. Минска:

Мы продолжали быть в партизанском отряде. Но у нас не было ни блиндажа никакого. Как я помню, небо и каши эти. Это вода. Понимаете? Нельзя было высохнуть. Ладно, летом там как-то. А зимой, когда листы мокрые? А мне всегда очень хотелось есть. У меня какое-то пальтишко было вязаное – я его разрывала и сосала руку. Понимаете? Мне так хотелось все время чего-то есть!