«Страх попасть к партизанам был куда сильнее страха плена в русской армии». Чего немцы так боялись?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Когда он с товарищами пробирался лесом на запад, их группу в 60 человек взяли в кольцо. Выжили только двое, в том числе Цвислер. А потом он встретился с партизанами.
Аугуст Цвислер, участник 2-й мировой войны (Германия):
И тут на нас начали охоту еще и партизаны. Это был второй по силе враг. Партизаны потрясающе умели прятаться и были хорошо вооружены. Они возникали буквально из ниоткуда, из каких-то тайников, которых было не счесть. В любом случае, страх попасть к партизанам был куда сильнее страха плена в русской армии.
Цвислер узнал советский народ с другой стороны. Да, конечно, и он стоял на передовой и убивал своего врага, попал в плен и вернулся на Родину после. Но он навсегда запомнит не только то, как наши солдаты шли на смерть за Родину, он запомнит людей, которые не давали умереть человеку. Даже если этот человек – фашист.